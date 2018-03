Ein Jahr lang ist das Amt des Vorsitzenden beim Schützenverein Worndorf vakant gewesen. Der Neue ist der Alte: Joachim Hoffmann übernimmt das Amt nach einjähriger Pause.

Vor Jahresfrist hatte Hoffmann aus persönlichen Gründen den Vorsitz überraschend niedergelegt. Sein Stellvertreter, Walter Hoffmann, hat den Verein bis dato kommissarisch geleitet und die Aufgaben wahrgenommen. Die Suche nach einem neuen Vereinsvorsitzenden blieb jedoch während des vergangenen Jahres erfolglos. Nun hat sich Joachim Hoffmann nach einem Jahr Auszeit vor der Jahresversammlung wieder zurückgemeldet und erklärt, dass er bereit wäre, den Vorsitz im Falle einer Wahl wieder zu übernehmen. In den Anmerkungen von Kreisschützenmeister Reinhard Müller vom Schützenkreis 10 Hegau-Bodensee klang eine gewisse Skepsis.

Er appellierte nochmals an den amtierenden Vorstand den Führungsposten zu besetzen. Nach einer Diskussionsrunde war Joachim Hoffmann als einziger Bewerber um den Vorstandsposten vorgeschlagen. Hoffmann wurde in Abwesenheit von den 19 anwesenden Stimmberechtigten in einer offenen Wahlhandlung bei einer Stimmenthaltung für ein Jahr zum Vorsitzenden gewählt. Er bestätigte danach die Annahme der Wahl am Telefon. Mit einer Unterbrechung war Hoffmann bereits 29 Jahre Vorsitzender des Schützenvereins und ist seit 50 Jahren Mitglied. Jona Ritter wurde in der Nachfolge von Bodo Wanschura als Beisitzer in das Gremium gewählt.

Die Ehrung mit Urkunde und Anstecknadel durfte Josefine Ott, ehemals Kassiererin, für 40 Jahre Mitgliedschaft entgegennehmen. Aus der aktiven Vorstandschaft wurden Schriftführer Axel Frey, Kassierer Ralf Hoffmann und Beisitzer Gerald Reischmann ebenfalls für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft des neugewählten Vorsitzenden wird nachgeholt.

Den aktiven Schießsport betreiben nur die Senioren. Hier wünschte sich der Kreisschützenmeister auch einmal die Teilnahme einer jüngeren Mannschaft an den Wettbewerben.