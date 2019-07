Worndorfer Ortsvorsteher ehrt langjährige Ortschaftsräte

In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats von Worndorf hat der amtierende Ortsvorsteher Andreas König fünf langjährige Ortschaftsräte verabschiedet und drei Neugewählte für das künftige Gremium verpflichtet. Bei den Kommunalwahlen wurden Andreas König (221 Stimmen), Thomas Dürler (207), Werner Rebholz (201) und Karl-Heinz Baumann (183) wiedergewählt. Nicole Weikart (221), Bettina Wohlhüter (211) und Andreas Engesser (202) wurden neu in das Gremium gewählt.

Für Ortsvorsteher König waren die fünf Jahre seiner ersten Amtsperiode höchst spannend, was er in seinem Rückblick anklingen ließ. Er bezeichnete den Ortschaftsrat als „wichtiges Gremium in einer Gemeinde, welche vom Mitmachen lebt“. Die Vorberatungen erfolgen durch den Ortschaftsrat und werden an den Gemeinderat zur Beschlussfassung und Umsetzung weitergereicht. So befasste sich der Rat mit dem Kalksteinwerk in Buchheim und unterstützte die Bürgerinitiative, die sich gegen das Vorhaben aussprach. Erreicht wurde eine Geschwindigkeitsreduzierung am Kindergarten auf 40 Stundenkilometer, versehen mit zwei Geschwindigkeitsmesstafeln. Friedhofs- und Feuerwehrbelange, der Bau eines Kirchengemeindesaales, der Umbau der Ortsverwaltung mit Vereinsräumen unter Beachtung der Brandschutzkonzeption wurden beraten.

Ein heikles Thema sei der Jugendraum gewesen, sagte König, der wegen verschiedener Vorkommnisse geschlossen wurde. Die Hauptsatzung wurde für den 650 Einwohner zählenden Ortsteil geändert und die Anzahl der Ortschaftsräte von bisher neun auf sieben reduziert. König richtete an die ausscheidenden Ortschaftsräte herzliche Worte des Dankes. Besonders erwähnte er Sigrun Bogolowski und Hubert Keller, die ihn in den vergangenen fünf Jahren tatkräftig unterstützten. Werner Rebholz erhielt die Auszeichnung des Gemeindetages für zehn Jahre im Ortschaftsrat.

Spannend war die Wahl um den Vorschlag für den künftigen Ortsvorsteher. Werner Rebholz hatte Andreas König für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen, Bettina Wohlhüter sprach sich für Nicole Weikart aus. Die Entscheidung in geheimer Wahl fiel mit vier zu drei Stimmen auf Andreas König. Nicole Weikart wurde zur Stellvertreterin vorgeschlagen.

König hat fünf Ortschaftsräte (OR) verabschiedet: Hubert Keller war 30 Jahre Ortschaftsrat, von 2014 bis 2019 zweiter Stellvertreter des Ortsvorstehers; Sigrun Bogolowski war 25 Jahre OR, zehn Jahre Gemeinderätin (GR), übergangsweise Ortsvorsteherin und erste Stellvertreterin des Ortsvorstehers von 2014 bis 2019; Martin Jäger war 20 Jahre OR; Walter Ruggaber war 15 Jahre OR und zehn Jahre GR; Johannes Antweiler war zehn Jahre OR. Für zehn, 20, 25 und 30 Jahre erhielten die ausgeschiedenen Ortschaftsräte Urkunden und Anstecknadeln des Gemeindetages für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Für Walter Ruggaber hat der Stimmenanteil zur Wiederwahl nicht gereicht, die übrigen Mandatsträger waren nicht mehr zur Wahl angetreten.