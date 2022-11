Windelflitzer und Schneepiraten singen gemeinsam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die „Windelflitzer und Schneepiraten“ vom Schwäbischen Albverein Neuhausen ob Eck trafen sich mit ihren Eltern, Omas und Opas zum Laternenumzug vor der Homburghalle. Mit selbstgebastelten Laternen strahlten die Kinder, ob im Kinderwagen oder zu Fuß, mit den Lichtern um die Wette. Nach der Aufstellung (Bild) marschierte der Umzug, angeführt durch sieben Jungmusiker von der Musikkapelle Neuhausen ob Eck, rund um die Halle und sang Lieder wie „Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ oder „Ich geh mit meiner Laterne“. Nach dem kleinen Marsch freuten sich die Kinder und die Erwachsenen auf einen Glühwein oder Kinderpunsch, Muffins oder Kuchen und natürlich auf eine heiße Grillwurst.

Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren können die Schneepiraten vom SAV Neuhausen ob Eck besuchen. Es werden neben Indoor-Aktivitäten wie Turnen an Stationen in der Schulturnhalle, Ski-Gymnastik, Basteln, Backen oder dem Besuch in der Kunstgarage auch diverse Outdoor-Aktivitäten angeboten. Zu diesen gehören unter anderem Waldspaziergänge mit Spurensuche, Spiele und Spaß im Schnee, erste Ski-Übungen und vieles mehr. Die Schneepiraten stellen einen Vorkurs der Pistenteufel vom SAV dar.