Wie aus Apfel ein Saft entsteht

Zwölf „Maxis“ von der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ haben den Obst- und Gartenbauverein Neuhausen ob Eck besucht. Die Maxis (Kinder im letzten Kindergartenjahr) erlebten hautnah, „wie aus einem Apfel ein Saft entsteht.“ Und was lag nahe, dies mit dem Vorsitzenden des OGV Neuhausen ob Eck, Alfred Schaz, zu tun.

Nach einer kleinen Wanderung vom Kindergarten zum Vereinsgelände „Alpenblick“ wurden die zwölf Kindergartenkinder mit Jutta Muffler und Jessica Ziegler von Alfred Schaz empfangen. Schaz zeigte an der Hausmosterei, wie die zermahlenen Äpfel gepresst und aus der Packpresse als Apfelsaft in das Fass flossen. Die Äpfel hatten die Eltern der Maxis gesammelt. Mit Muskelkraft konnten die Kinder die Äpfel an der Apfelmühle zerkleinern, was sehr anstrengend war. Auch das Auflesen der Äpfel mit einem „Rollblitz“ sorgte bei den Kindern für Staunen. Nachdem der Apfelsaft hergestellt war, probierten die Kinder den frisch gepressten Saft, der erfrischend und löblich schmeckte. Nach der Vesperpause und dem Gruppenfoto machten sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen mit vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen auf den Rückweg zum Kindergarten „Im Brühl“.