Freilichtmuseum Neuhausen sucht die schönste Kuh im Land

Kräftige Beine, ordentlich Muskeln, runde Formen: Am Sonntag, 24. April, treffen sich wieder die vierbeinigen Kuhmodels zur Prämierung und Jungzüchter-Wettbewerb im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Die Fleckviehschau bietet zudem allerlei Wissenswertes rund um Kühe und Milchverarbeitung, heißt es in einer Ankündigung des Museums.

Ab 11 Uhr ermitteln die Preisrichter aus allen gemeldeten Rindern die Schönsten. Auch rund um die Prämierungen finden Aktivitäten statt: Groß und Klein können sich selbst am Melkschemel versuchen und lernen, wie die Großmutter früher gebuttert hat.

Die Kuhmodels bei der Fleckviehschau. (Foto: Andrea Blumers)

Theater und Vogelkastenbau stehen auf dem Osterprogramm

Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Seniorentheatergruppe „Theater freilich!“ gegründet und mit viel Freude Theater gespielt. Das selbst erarbeitete Stück „So war’s doch“ war ein großer Erfolg, sodass in diesem Jahr eine aufgestockte Neuauflage erfolgt: am Samstag, 23. April, um 16 Uhr und Sonntag, 24. April, um 16 Uhr. Gemeinsam mit der Theaterpädagogin Lilo Braun und Regieassistentin Diane Kopp wurde das etwa einstündige Stück gänzlich selbstständig entwickelt und einstudiert, teilt das Museum mit.

Das Stück befasst sich mit verschiedenen Lebensaspekten der Vergangenheit, vom eigenen Platz in der Gesellschaft, verpasste Chancen, Liebe und Trauer, aber auch ganz alltäglichen Dingen wie Geschwätz im Dorf und das Schaffen in der Landwirtschaft. In verschiedenen kleinen Szenen über einen Teil des Geländes verteilt, werden Schlaglichter auf „das Leben früher“ gelegt. Die Theateraufführung ist kostenfrei, zu entrichten ist lediglich der Museumseintritt.

Anmeldung erforderlich

An Gründonnerstag, 21. April, können Kinder ab acht Jahren von 14 bis 16 Uhr gemeinsam mit Eltern oder Großeltern Nisthilfen für Vögel bauen. Samantha Giering, Mitarbeiterin des Naturschutzzentrums Obere Donau, leitet den Kurs und baut mit den Teilnehmern Nisthilfen aus Holz. Die Anmeldung funktioniert nur zusammen mit einem Erwachsenen, bei dem auch die Aufsichtspflicht liegt. Die Gebühren liegen pro Team aus Kind und Erwachsenem bei 30 Euro, Material und Eintritt inklusive.