Wählervereinigungen stellen Kandidaten für Neuhausen o. E. vor

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) und die Unabhängige Wählervereinigung (UWV) haben ihre Kandidaten für die Wahl in den Gemeinderat und den Ortschaftsräten in Schwandorf und Worndorf am 26. Mai nominiert.

Vier Frauen und 16 Männer bewerben sich, davon zehn aktuelle Gemeinderatsmitglieder und zehn neue Kandidaten. Da Vertreter aus allen Altersgruppen sowie einer Vielzahl von beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten unter den Bewerbern sind, sehen sich beide Listen für die Herausforderungen der Kommunalpolitik bestens aufgestellt.

Im Themenfeld der Daseinsvorsorge werde auch zukünftig die Schwerpunkte auf die Innenentwicklung, den Erhalt und die Verbesserung der örtlichen Infrastruktur, den Ausbau des schnellen Internets und der Digitalisierung sowie die Verbesserung des ÖPNV gelegt, so die Pressemitteilung. Ferner sei Sozialpolitik ein großes Thema der Kandidaten. Beiden Listen liege auch künftig die Förderung von jungen Familien, etwa durch weitere umfassende Betreuungsangebote, die Unterstützung der örtlichen Vereine sowie die Stärkung der dörflichen Gemeinschaft durch kontinuierliche Gemeinwesensarbeit mit Jugendlichen und Senioren am Herzen. Die Entwicklung eines Programms für sanften Tourismus und eine ressourcenschonende Umweltpolitik sollen noch stärker in den Fokus genommen werden. Die Kandidaten stünden für eine solide und ausgewogene Finanzpolitik, eine Stärkung des Gewerbes in der Gemeinde sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung des interkommunalen Gewerbeparks „Take-off“.

Für die Freie Wählergemeinschaft treten an: Wohnbezirk Neuhausen ob Eck: Markus Seeh, Kriminalhauptkommissar, 47 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 1999, erster Bürgermeisterstellvertreter; Daniel Grimm, Immobilien-Ökonom (GdW), 45 Jahre; Michael Häcker, Sonderpädagoge, 47 Jahre; Sina Höfs, Werkstofftechnikingenieurin, 22 Jahre; Gerold Luz, Diplom-Betriebswirt, 51 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 2014; Wolfram Nestel, Betriebstechniker, 56 Jahre; Nina Philippi, Verwaltungsrichterin, 46 Jahre; Florian Stritzel, selbständiger Diplom-Betriebswirt (BA), 43 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 2009. Wohnbezirk Schwandorf: Karl-Otto Horn, Metallbauer, 49 Jahre. Wohnbezirk Worndorf: Andreas König, Technischer Betriebswirt, 34 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 2014, amtierender Ortsvorsteher Worndorf

Für die Unabhängige Wählervereinigung: Wohnbezirk Neuhausen ob Eck: Bärbel Hensler, Wirtschaftsinformatikerin, 51 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 2014, zweite Bürgermeisterstellvertreterin; Christine Gerspacher, Prokuristin, 38 Jahre; Pascal Gerst, Maschinenbautechniker, 33 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 2015; Andreas Manz, Diplom-Finanzwirt,46 Jahre; Alfred Steppacher, Chirurgiemechaniker, 62 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 1984; Hartmut Storz, Mechaniker, 55 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 2009; Thomas Storz, Diplom-Forstingenieur, 48 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 2009. Wohnbezirk Schwandorf: Günter Binder, selbständiger Kaufmann, 65 Jahre, Mitglied im Gemeinderat seit 1994, amtierender Ortsvorsteher Schwandorf; Heinz Rebholz, Hochschule Konstanz, 40 Jahre. Wohnbezirk Worndorf: Klaus Willmes, Pensionär, 61 Jahre.