Vorfahrt missachtet – Eine Person wird leicht verletzt

Am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, hat ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters an der Kreuzung Neue Gasse und Gehrenstraße die Vorfahrt einer VW-Fahrerin missachtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Sprinter-Fahrer auf der Neuen Gasse unterwegs und wollte die Straße geradeaus in die Tanninger Straße überqueren. Hierbei missachtete der 44-Jährige die Vorfahrt einer 46-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 46-Jährige leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.