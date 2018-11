Rund 120 Liebhaber des Big Band-Sounds haben den Weg in die Homburghalle zum „Tanz im Herbst“ mit der Oliver Schulz Big Band gefunden. Die Musiker eröffneten mit dem Musikstück „Gonna Fly now“ eine lange Ballnacht in Neuhausen ob Eck.

Bei typischer Tanzmusik und klassischem Swing füllte sich nach und nach die Tanzfläche. Auch deutsche Schlager, Pop- und Rock-Arrangements, Musicallieder und Evergreens hatte die Oliver Schulz Big Band auf Lager. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire war für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Gesangs-Duo Martina Schlegel und Berthold Stahl brachten mit ihrem Charme und ihrer stimmlichen Ausstrahlung die bis dahin schon ausgelassene Stimmung zum Überkochen und das Publikum geizte nicht mit Applaus. Aus Martina Schlegel wurde Tina (Turner), die mit „Simply the best“ zu einer Rockröhre wurde. Auf der vollen Tanzfläche wechselten die Tanzpaare ihre Tanzschritte von der Rumba, über den Tango, Samba oder den Wiener Walzer.

Den Höhepunkt bildete die Mitternachtsshow der Big Band mit dem Gesangs-Duo. Mit Frack und Zylinder kündigte Uwe Schaz „Very British“ an. Mit „Angels“ von Robby Williams und „Rockin all over the world“ von der Kultband „Status Quo“ wechselten die Musiker nicht nur ihr Outfit, sondern auch in die Zeit der Pilzköpfe. Mit „Beatles forever“ wurden die glorreichen 60er-Jahre wieder lebendig. Mit dem Geheimagenten James Bond 007 startete das Orchester eine musikalische Reise durch die Bond-Filmgeschichte. Mit „Music von John Miles“ endete die Reise. Der Beifall war langanhaltend und laut.

Mit „Can you feel the love tonight“ und unzähligen Zugaben ging ein fünfstündiges Konzert zum Tanzen, Genießen und Schlemmen zu Ende. Die Musikkapelle Neuhausen hatte die Bewirtung und die Ausschmückung der Halle übernommen.