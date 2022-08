Von Hexen, Prinzessinnen und mutigen Helden

Nicht erst in der heutigen Zeit werden Märchen erzählt: Spätestens seit den Gebrüdern Grimm kennt jedes Kind spannende Geschichten, die von magischen Wesen, Prinzessinnen und mutigen Helden berichten. In der Woche vom 9. bis 14. August dreht sich im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck alles um das Thema „Märchen“. Es wird gezaubert, erzählt und gebastelt, heißt es in einer Vorschau.

Am Dienstag, 9. August, ist die Märchenerzählerin Sigrid Maute zu Gast. Sie erzählt spannend und ereignisreich von kleinen und großen Märchenhelden: und das ganz ohne Skript und ohne Buch. Graubart, der Wanderer, besucht das Museum am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. August, und lässt alamannische Erzählungen wiederaufleben. Und am Freitag, 12. August, verzaubert die Hexe Raija das Freilichtmuseum. Alle diese Vorführungen finden jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr statt.

Passend zu den Märchen kann im Museum auch gebastelt werden: ob Kronen, Zauberstäbe oder Filzen mit Zauberwolle, es wird märchenhaft. In dieser Woche wird ausnahmsweise von Dienstag bis Sonntag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr geschnitten, geklebt und gemalt. Für Material kann jeweils ein kleiner Unkostenbeitrag von einem bis drei Euro erhoben werden.

Am Donnerstag, 11. August, können edle Prinzessinnen und Prinzen zwischen 14 und 17 Uhr selbst ein Steckenpferd bauen. Mitzubringen ist ein Erwachsenenstrumpf, Wolle und alter Modeschmuck. Die Kursgebühren liegen, inklusive Material, bei 15 Euro pro Kind. Die Teilnahme ist ab acht Jahren möglich. Eine Anmeldung unter www.shop.freilichtmuseum-neuhausen.de ist erforderlich.

Den Abschluss der Märchenwoche bildet dann das Sigmaringer Puppentheater, das am Samstag und Sonntag, 11. und 12. August, um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr jeweils ein Märchen zum Besten gibt. Am Sonntag besucht auch Geschichtenerzählerin Michaela Rauch zum ersten Mal das Museum und gibt Märchen für Groß und Klein zum Besten. Und wer weiß, vielleicht wartet auch die ein oder andere Überraschung noch auf dem Museumsgelände.

Zusätzlich erzählt am Sonntag, 14. August, die Museumsmagd authentisch, anschaulich und spannend aus ihrem Leben vor 100 Jahren. Ab 10.30 Uhr nimmt sie die Besucherinnen und Besucher mit in ihre Lebenswelt auf dem Dorf und berichtet von ihrem Alltag: von Arbeit, Liebe und Leid, Mühsal, Kummer und Sorgen. Dabei erzählt sie auch viel von der Gesellschaftsordnung früher: von den reichen Bauern und den armen Tagelöhnern, von den jungen Hütebuben und den Alten im Altenteil. Auch Besucher, die das Museum bereits kennen, lernen das Dorf in einem ganz neuen Licht kennen. Diese Führung ist offen für alle Museumsbesucher, zu zahlen ist lediglich der Museumseintritt. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung unter www.shop.freilichtmuseum-neuhausen.de erforderlich.

Für die Märchenwoche ist keine Anmeldung nötig. Infos und Rückfragen per E-Mail an info@freilichtmuseum-neuhausen.de oder Telefon 07461/9263200. Der Eintritt beträgt 8,50 Euro pro Person, Kinder bis einschließlich zehn Jahren haben freien Eintritt.