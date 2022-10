Von Geistern, Holz und Denkmalschutz

Spuk im Museum: Am 20. und 21. Oktober wird es gruselig im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Unheimliche Gestalten und Geister tummeln sich im Museum, Geschichten aus der Vergangenheit ziehen die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann und lassen sie erschaudern. Jeweils um 19 Uhr und um 21.30 Uhr sorgt die Jugendabteilung der Naturbühne Steintäle für Gruselspaß. Wer möchte, kann sich ebenfalls in ein Gruseloutfit schmeißen.

Erwachsene zahlen 14 Euro, Jugendliche bis 16 Jahre 6,50 Euro. Warme Kleidung und festes Schuhwerk wird empfohlen, da die Wege im Museum uneben sind und rutschig sein können. Kinder unter 17 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen, für Kinder unter zehn Jahren ist die Führung nicht geeignet.

Schnitzen für Kinder ab 9 Jahren

Kreativ wird es am Samstag, 22. Oktober, bei „Ein Herz für Holz – Schnitzen für Kinder“. Die kleinen Besucher erlernen Schnitztechniken und fertigen einen Gegenstand, zum Beispiel eine Holzschale, in Blattform. Auch über den Werkstoff Holz wird einiges gelernt, unter anderem welche Holzsorten es gibt und wofür diese verwendet werden. Wer eigenes Werkzeug hat, darf dieses gerne mitbringen, für alle anderen hat Schreinermeister Adolf Riester das Passende dabei. Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Gebühr beträgt pro Team (1 Kind + 1 Erwachsener) 30 Euro, inkl. Material, max. 5 Teams.

KISS-Vortrag: Historische Gebäude erhalten

Um die Erhaltung historischer Gebäude geht es bei dem Vortrag von Bauingenieur Philip Schäle am Sonntag, 23. Oktober. Wie wird im Museum dafür gesorgt, dass kein Haus von Hausbock, Schwamm oder Holzwurm beschädigt wird? Wie kann man auch privat alten Wohnraum wieder nutzbar machen? Die KISS-Veranstaltung (KISS = Kultur im Schafstall) findet im Schafstall statt.