Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der B311 am Samstagmorgen verletzt worden. Zwei Autos stießen dabei laut Polizei zwischen Danningen und Neuhausen ob Eck zusammen. Beide Fahrer sich nicht korrekt: Ein Autofahrer wollte abbiegen, eine andere Autofahrerin überholen. Beides war an dieser Stelle nicht erlaubt.

Zu den Einzelheiten: Ein 59-jähriger VW-Fahrer wollte auf Höhe der Siedlung Breitenfeld trotz durchgezogener Linie nach links auf einen Feldweg abbiegen. Er bremste deshalb, ebenso einige nachkommende Fahrzeuge. Eine 41-jährige Opel-Fahrerin, die in dieselbe Richtung fuhr, setzte trotz bestehenden Überholverbots, zum Überholen der langsam fahrenden Fahrzeugkolonne an. Dabei stieß sie mit dem abbiegenden Pkw des 59-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrer sowie die 22- und 57 Jahre alten Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle vier wurden vom Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand Schaden in Höhe von 30 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung musste die B 311 zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.