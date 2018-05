Auch in diesem Jahr wird in Weingarten am Blutfreitag Ausnahmezustand herrschen, wenn tausende Reiter und zehntausende Pilger zusammen kommen, um die traditionelle Reiterprozession zu begehen. Festprediger beim diesjährigen Blutritt wird Kardinal Walter Kasper sein, der nun schon zum dritten Mal nach 1991 und dem Jahr 2000 Gast bei den Feierlichkeiten sein wird. Nach der Absage von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird Staatssekretärin Theresa Schopper auf dem Rathausbalkon die Landesregierung vertreten.