Vielfältige Angebote für Kinder und Jugendliche

Auch für die zweite Hälfte der Sommerschulferien bietet das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck verschiedenartige Spiel- und Bastelaktionen an. Das teilt die Freizeiteinrichtung mit.

Ob Filzen, Taschen bedrucken oder Feuerherzen wickeln: immer donnerstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr gibt es ein vielfältiges Ferienprogramm zum Mitmachen. Die Teilnahme an diesen Projekten ist ohne Voranmeldung möglich, für Material kann jeweils ein kleiner Unkostenbeitrag von 50 Cent bis 2,50 Euro erhoben werden.

Das Korbmachen, oder auch Korbflechten, wie es richtig heißt, steht am Donnerstag, 25. August, zwischen 14 und 17 Uhr im Mittelpunkt. Durch drehen, winden und biegen und mit viel Fingerspitzengefühl können Weidekörbchen gefertigt werden, die sogar aus regional gezogenen Weideruten bestehen. Die Kurskosten liegen bei 30 Euro, inklusive Material, eine Teilnahme ist ab neun Jahren möglich. Eine Anmeldung unter www.shop.freilichtmuseum-neuhausen.de ist erforderlich.

Am Freitag, 26. August, können die ganz Kleinen bei der Familienführung das Museum neu entdecken. Tiere, Handwerke und Einblicke in das Alltagsleben von früher, die kindgerechte Führung für Alle startet um 15 Uhr. Diese Führung ist offen für alle Museumsbesucher, sie müssen lediglich den Museumseintritt zahlen. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist auch bei diesem Angebot eine Anmeldung unter https://shop.freilichtmuseum-neuhausen.de notwendig.

Auf historische Pfade begeben sich die Kinder an den Waschz(a)uber-Tagen am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August. Zwischen 13 und 17 Uhr können alle Wäsche waschen wie früher, mit dem Waschbrett und Naturseife, und dabei die verschiedenen Arbeiten rund ums Wäschewaschen kennen lernen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Wie war das Lehrerleben früher auf dem Dorf? Wie lief der Unterricht ab, wenn die Schüler auf den Feldern mitarbeiten müssen? Solche und noch viele weitere Fragen beantwortet der Dorfschulmeister am Sonntag, 28. August, ab 10.30 Uhr. In dieser offenen Führung für alle berichtet der Lehrer aus seinem Alltag im Schul- und Rathaus. Denn der Dorfschulmeister hat durch seinen Beruf tiefe Einblicke in das Dorfleben. Diese Führung ist offen für alle Museumsbesucher, diese müssen lediglich den Museumseintritt zahlen. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung unter https://shop.freilichtmuseum-neuhausen.de erforderlich.