Unbekannte scheitern beim Einbruch in Schwandorfer Tennisheim

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch in das Tennisheim des Sportvereins Schwandorf in der Straße „Streckendorf“. Die Straftat wurde im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend begangen. Unbekannte Täter versuchten in diesem Zeitraum, die Zugangstür in das Vereinslokal gewaltsam zu öffnen. Ein Einbruch gelang ihnen nicht. Der an dem Vereinsgebäude angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. In den letzten Tagen waren weitere sich im Außenbereich befindliche Vereinsheime in den Nachbargemeinden Sauldorf und Leibertingen im Landkreis Sigmaringen von gleichartigen Einbrüchen oder Einbruchsversuchen betroffen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Telefon

07463 / 9961-0, zu melden.