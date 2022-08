Unbekannte brechen Bauwagen auf Modellfluggelände auf

Auf dem Fluggelände der Modellfluggruppe Neuhausen ob Eck haben Unbekannte Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, sind eine Wellblechhütte sowie ein Bauanhänger auf dem Modellfluggelände aufgebrochen worden. Zudem wurde der Inhalt eines Feuerlöschers darin versprüht.

Die Tat hat sich laut Polizei im Zeitraum zwischen Sonntag, 14. August, und Sonntag, 21. August, ereignet. Der oder die Täter haben in der Lehrenstraße in Worndorf auf dem Fluggelände der Modellfluggruppe Neuhausen ob Eck einen als Büro dienenden Bauwagen aufgebrochen und darin den gesamten Inhalt eines vorhandenen Feuerlöschers versprüht, schreibt die Polizei. Zudem brachen die Täter eine in unmittelbarer Nähe befindliche Wellblechhütte auf. Da sich keine Wertgegenstände im Bauwagen und in der Wellblechhütte befanden, zogen die Täter ohne Diebesgut wieder ab, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei Tuttlingen, Telefon: 07461/ 9410, ermittelt nun wegen der beiden Einbrüche sowie wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.