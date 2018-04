Beim Inline-Hockey-Turnier in der Homburghalle in Neuhausen ob Eck haben die gastgebenden „Southside Ghosts“ gegen die starke Konkurrenz einen schweren Stand gehabt. Die gemischte Mannschaft aus Neuhausen ob Eck und Gärtringen belegte den siebten Platz. Das Spiel auf dem Hallenboden erinnerte an Eishockey mit viel Einsatz, schnellen Spielzügen und packenden Torraumszenen – nur auf Rollen anstatt auf Kufen. Im Finale siegten nach einem hart umkämpftem Spiel die Hornets aus Ravensburg 1:0 gegen die Lumberjacks aus Ingolstadt. Die Schiedsrichter Tobias Hartmann und Fedor Bräuer leiteten souverän die Paarungen. Nach dem Turnier erhielt jede Mannschaft von den Organisatoren Thomas Joch und Achim Kölzow einen Pokal. Die Abschlusstabelle: 1. Hornets Ravensburg, 2. Lumberjack Ingolstadt, 3. Red Lions Immendingen, 4. Red Foxes Lauffen, 5. Klettgau 99ers, 6. Panthers Hegau, 7. Southside Ghosts Neuhausen/Gärtringen, 8. Täle Ducks Rengetsweiler.