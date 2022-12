TSV Neuhausen mit abwechslungsreicher Jahresfeier 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Corona-Zwangspause hatten die Turngruppen endlich wieder die Möglichkeit, das im Training gelernte vor einer breiten Öffentlichkeit und den in großer Anzahl anwesenden Eltern, Großeltern und Geschwistern zu präsentieren. Der erste Vorsitzende, Dirk Bautz, moderierte die einzelnen Programmpunkte und informierte die zahlreichen Besucher über das breite Sportprogramm des Vereins und die schwierige Situation in den vergangenen zwei Coronajahren mit Kontaktbeschränkungen. Den Übungsleitern wurde für ihr großes Engagement im vergangenen Jahr gedankt und sie erhielten als Dank von der Vorstandschaft Gutscheine für Kinobesuche überreicht.

Vorsitzender Dirk Bautz berichtete aus der Abteilung American Football ebenfalls von einer schwierigen Zeit, da gerade der Football eine Kontaktsportart sei, die besonders im Training unter den Beschränkungen gelitten hatte, die aktive Footballmannschaft aber im neuen Jahr wieder voll in den den Spielbetrieb einsteigen werde. Die „Flaggies“, eine Kinder- und Jugendgruppe der American Football Mannschaft „Newtown Lions“, startet nun auch wieder in den Trainingsbetrieb und die Abteilung arbeitet derzeit am Aufbau einer Cheerleader-Gruppe. Interessierte am Cheerleading können sich gerne für weitere Infos an die Geschäftsstelle des Vereins unter service@tsvneuhausen.de wenden.

Die Turner präsentierten in einer Videoshow Bilder und Clips von Veranstaltungen aus den vergangenen zwei Jahren, wie der Teilnahme an Turnfesten und Freizeiten. Die Turngruppen zeigten bei zwei umfangreichen Auftritten, dass sie mit Eifer und voller Elan die Übungen einstudiert und fleißig geübt hatten. Die Turnkinder glänzten bei ihren Sprüngen, an Barren und Reck und bei Bodenübungen auf der Matte und vor Publikum, das den Trainingsfleiß mit Beifall belohnte. Zum Abschluss des Turnprogramms sorgte eine Gruppe als Einhörner verkleideter jugendlicher Turner*innen mit ihren gekonnt vorgetragenen Übungen für eine heitere und ausgelassene Stimmung.

Zum Schluss der Veranstaltung kam dann noch der Nikolaus. Die einzelnen Gruppen bekamen vom Nikolaus einen kleinen Jahresrückblick vorgetragen, mit viel Lob und wenigen Dingen die noch verbesserungswürdig wären. Doch der Nikolaus hatte seinen Sack ordentlich voll und so bekamen neben den Kindern auch die vielen sehr engagierten Übungsleiter jeweils ein Geschenk und etwas Süßes.