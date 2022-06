TSV Neuhausen beim Landesturnfest in Lahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 25. bis zum 29. Mai fand das Baden-Württembergische Landesturnfest in Lahr statt. Der TSV Neuhausen nahm mit insgesamt 22 Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei diesem Breitensportereignis, welches insgesamt mehr als 8000 Teilnehmer begeisterte, teil.

Am Mittwoch reisten die Neuhauser Turnerinnen und Tuner erwartungsvoll mit der Bahn an. Nachdem das Gemeinschaftsquartier in einer Schule in Ettenheim bezogen war, besuchte die Gruppe die offizielle Eröffnungsveranstaltung in Lahr. Donnerstags bestaunten die Neuhauser morgens die BaWü-Meisterschaften der ambitionierten Jugend im Geräteturnen und genossen am Nachmittag die Turnfestatmosphäre auf dem Marktplatz in Lahr, wo verschiedenste tänzerische und akrobatische Auftritte von jung und alt auf einer Bühne zu sehen waren.

Beim teilnehmerstärksten Wettkampf des Turnfestes, dem DTB Wahlwettkampf, absolvierten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des TSV am Freitag ihren persönlichen Vierkampf, bei dem die vier Disziplinen aus sechs verschiedenen Fachgebieten individuell gewählt werden konnten. Bei den Teilnehmenden aus Neuhausen waren die klassischen Turngeräte wie Boden, Reck, Sprung und Mini-Trampolin am beliebtesten. Abends bewies die älteste Neuhauser Athletin beim 3,5 km Turnfestlauf Ausdauer und erreichte in ihrer Altersklasse den zweiten Platz. Staunen durfte die Gruppe am Freitagabend bei der Turnfestgala, welche unter dem Motto „Diversity - Bunt erleben!“ stattfand. Samstagmorgen um 9 Uhr stand dann der „4inMotion“ Wettkampf auf dem Programm. Bei diesem unterhaltsamen Teamwettkampf ging es darum, in der Staffel an vier Geräten Übungen auf Zeit zu zeigen. Einen Zeitbonus konnte man sich mit besonders schöner Ausführung der Turnelemente sichern. Anschließend besuchten die Jugendlichen die Turnfestmeile mit zahlreichen Mitmachangeboten, bevor nachmittags dann die Vereinsfahnenausstellung auf dem Plan stand. Abends feierten alle zusammen ausgelassen auf der großen Turnfestparty.

Bei der Heimreise am Sonntag waren sich alle einig, dass es ein Wahnsinns-Wochenende und eine einzigartige Erfahrung war!