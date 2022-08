Theater, Strohflechten oder mit dem Dorfpolizist tratschen

Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Seniorentheatergruppe „Theater freilich!“ des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck gegründet und mit dem selbst erarbeitete Stück „So war’s doch“ ihr Debüt gefeiert. In diesem Jahr folgt deshalb eine Neuauflage, wie das Museum in einer Pressemitteilung ankündigt. Das Stück befasst sich mit verschiedenen Lebensaspekten der Vergangenheit, vom eigenen Platz in der Gesellschaft, verpasste Chancen, Liebe und Trauer, aber auch ganz alltäglichen Dingen wie Geschwätz im Dorf und das Schaffen in der Landwirtschaft.In verschiedenen kleinen Szenen über einen Teil des Geländes verteilt, werden Schlaglichter auf „das Leben früher“ gelegt – wie es war und wie es vielleicht hätte sein können. Die Vorstellungen finden am Samstag, 17. September, und Sonntag, 18. September, jeweils um 16 Uhr statt, die Teilnahme ist abgesehen vom Museumseintritt kostenfrei. Da das Theaterstück im Freien aufgeführt wird, muss es bei schlechter Witterung entfallen. Um eine Anmeldung wird gebeten auf der Internetseite www.shop.freilichtmuseum-neuhausen.de oder unter der Telefonnummer 07461 / 926 32 00. Da das Theaterstück im Freien aufgeführt wird, muss es bei schlechter Witterung entfallen.

Außer dem Theaterstück hat das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck aber auch noch einige andere Aktionen geplant, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. So können Besucherinnen und Besucher am Samstag, 17. September, sich zwischen 14 und 17 Uhr im Strohflechten versuchen – ganz nach der Tradition, wie früher im Schwarzwald die Strohhalme aus den Roggengarben gezogen wurden, um diese anschließend kunstvoll zu flechten. Die Kursgebühren liegen inklusive Material und Eintritt bei 30 Euro, wie auch beim Theater ist eine Anmeldung über die Internetseite erforderlich.

Des Weiteren ist für Donnerstag, 15. September, ab 15 Uhr eine Führung durchs Museumsdorf geplant und am Sonntag, 18. September, erzählt der Dorfpolizist über das Leben und seine Aufgaben im Dorf. Auch für diese beiden Angebote ist eine Anmeldung notwendig.