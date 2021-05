Testungen in der Notbetreuung sind in Neuhausen bislang problemlos

Schul- und Kindergartenkinder in der Notbetreuung sowie das dort beschäftigte Personal wird in Neuhausen ob Eck regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Bislang bereiten die Testungen in der Gemeinde keine Probleme, wie eine Zwischenbilanz zeigt:

37 Schülerinnen und Schüler, die die Notbetreuung an der Homburgschule in Anspruch nehmen, werden zweimal pro Woche durch Testpersonal und ehrenamtliche Helfer auf das Coronavirus getestet. Gleiches gilt für die Lehrkräfte der Schule, so dass pro Woche 115 Testungen im Testraum in der Homburgschule anstehen.

Einige Schüler machten den Test außerdem von zu Hause aus und brachten eine Erklärung der Eltern mit. Rektorin Alexandra Maier-Lipp ist mit den Testungen und der Unterstützung der Gemeinde mit Antigentests und Schutzausrüstungen zufrieden und sagte, dass bisher alle Testergebnisse negativ waren.

Im kommunalen Kindergarten „Löwenzahn“ in Neuhausen ob Eck werden 33 Kinder und die Erzieherinnen der Notbetreuungsgruppen zweimal pro Woche getestet. Bei den Kindern wird der „Lolly Test“ benutzt, da dieser für Kleinkinder besser als der Nasaltest oder Spucktest geeignet sei, sagte Kindergartenleiterin Jutta Muffler. Beim „Lolly Test“ wird mit einem Lolly ähnlichen Wattestäbchen im Mund an den Wangeninnenseiten, den Zähnen und der Zunge entlanggefahren und kurz gelutscht. Die Probeentnahme dauert etwa zehn Sekunden und ist für die Kinder kein Problem. Die meisten Eltern (bis auf drei) haben mit der Einverständniserklärung die Genehmigung für die Testung der Kinder gegeben.

In der Kinderkrippe „Pusteblume“ werden die elf Kleinkinder ebenfalls mit dem „Lolly Test“ zweimal pro Woche getestet. Krippenleiterin Andrea Benz sagte, dass die Kleinsten ohne Probleme den Test absolvierten.

Alle Testerinnen und Erzieherinnen wurden in der Hausarztpraxis Neuhausen ob Eck geschult, um die Testungen im Umfeld der Kindergärten und der Schule selbst vornehmen zu können.