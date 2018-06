Ein „Feuerwerk der Melodien“ hatte das Johann Strauß Festival Orchester versprochen und nicht weniger haben dessen Mitglieder den 100 Liebhabern der klassischen Musik im Sitzungssaal des Rathauses Neuhausen ob Eck geboten. Das Neujahrskonzert im Rahmen der Neuhauser Rathauskonzerte war bereits die dritte Veranstaltung des Ensembles in der Gemeinde.

Zu danken ist dies in erster Linie Adelinde Bohn aus Eningen. Das künstlerisches Multitalent ist als Sopranistin Teil des Ensembles. Zum Neujahrskonzert war das Salonorchester mit insgesamt acht Musikern - sechs Streichern, einem Blechbläser sowie dem Pianisten – angereist, die allesamt verschiedenen baden-württembergischen Orchestern angehören.

Nach dem Vorspiel des erstes Akts aus der Oper „Carmen“ von George Bizet schmetterte Adeline Bohn mit „Habanera“ Ariensalven aus der Oper „Carmen“ in den Saal. Mit ihrem Wiener Charme und ihrer atemberaubender Stimme verzauberte die Solistin die Zuhörer und mit „Rosen aus dem Süden“ die männlichen Besucher. Adelinde Bohn und ihre Partnerin Ingrid Frey miauten beim „Katzenduett“ von Gioacchino Rossini um die Wette.

Humor prägt das Programm

Kontrabassist Jean-Paul Mathé verstand es auf charmante Weise und mit viel Witz und Humor durchs Programm zu führen und Informationen an den Mann beziehungsweise Frau zu bringen. Mit dem Marsch „Wien bleibt Wien“ von Johannes Schrammel brachte das Ensemble Wiener Luft, Blut und Charme in den Saal. Und was wäre Wien ohne den Johann Strauß Walzer „An der schönen blauen Donau“. Dabei schimmert der Fluss tatsächlich nur an sechs Tagen im Jahr blau, fügte Mathé ergänzend hinzu.

Ein Geigensolo des tschechischen Violinisten René Kubilek aus der Operette „Csardas“ von Vittorio Monti sowie das Geigenzupfspiel aus der Pizzicato-Polka wurden mit lang anhaltendem Beifall belohnt. Der Tenor Boris Krasovz ging an diesem Tag nach Neuhausen und nicht ins Maxim, wie er mit seinem Gesangssolo aus Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ zum Besten gab. Das Publikum konnte an verschiedenen Stellen mitsummen und sogar mitsingen.

Das gesamte Konzert war humorvoll und keineswegs steif gestaltet. Mit nicht enden wollenden Applaus forderten die begeisterten Zuhörer Zugabe um Zugabe, die gern gewährt wurden. Mit einem spanischen Marsch und einer musikalisch „beschwipsten“ Sopranistin Adeline Bohn begannen alle anwesenden Gäste und Akteure heiter und beschwingt das neue Jahr. Den absoluten Höhepunkt erreichte das Neujahrskonzert mit dem „Radetzky Marsch“, der vom rhythmischen Klatschen der Besucher begleitet wurde. (wr)