Tennisclub Neuhausen ob Eck sucht weiter Nachwuchs

Bei der Hauptversammlung des Tennisclubs Neuhausen im Clubhaus hat der erste Vorsitzende Jörn Utecht berichtet, dass zwei Mitglieder den Verein verlassen hätten und somit die Mitgliederzahl auf 94 Mitglieder leicht gesunken sei.

Bei den Wahlen, die Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald leitete, wurden der erste Vorsitzende Jörn Utecht und Kassenwart Jörg Gompper in ihren Ämtern bestätigt. Für die ausscheidenden Kassenprüfer Walter Renner und Agnes Rees sollen die Nachfolger in der außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt werden.

Utecht lobte die Helfer, die die Tennisanlage pflegen und instand halten. Für die abwesende Schriftführerin Martina Hohensee ergänzte er die Ausführungen. Kassierer Jörg Gompper konnte dank des Gartenfests bei Southside einen positiven Kassenbericht vorlegen. Außerdem gab er bekannt, dass die Tilgung des Darlehens für die Photovoltaikanlage abgeschlossen sei, so dass der Überschuss direkt in die Vereinskasse fließe.

Sportwart Wolfram Reger gab bekannt, dass vier Mannschaften mit Erfolg am aktiven Spielbetrieb teilnahmen. Die Herrenmannschaft 30 wurde Meister und stieg in die Bezirksoberliga auf. Andreas Roos wurde erneut Clubmeister, bei den Damen wurde keine Vereinsmeisterin ermittelt. Für die kommende Verbandsrunde könne der Verein nur noch zwei Mannschaften anmelden: die Herren 30 in der Bezirksoberliga und die Herren 50 in der Bezirksklasse. Jugendleiter Michael Hilsenbeck sagte, dass der Verein wieder am Kinderferienprogramm teilnehmen werde, denn die Nachwuchsgewinnung habe oberste Priorität.

Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald betonte, dass der Verein mit fast einhundert Mitgliedern aus dem Gemeinwesen nicht mehr wegzudenken sei. Der Verein müsse sich im Kleinen und im Großen weiterentwickeln.

Utecht bedauerte, dass der Verein nicht am Umzug anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Freilichtmuseums teilnehmen könne. Am 17. Juni muss die Mannschaft Herren 30 ein Verbandsspiel gegen den TC Hartheim bestreiten. Trotz mehrmaliger Intervention beim Bezirkssportwart und beim Gegner konnte das Spiel nicht verlegt werden.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird den Verein in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschäftigen. Mit einem Ausblick auf das Gartenfest während des Southside-Festivals vom 21. bis 24. Juni und dem Rundenabschluss am 8. September beendete der Vorsitzende die Versammlung.