Tanzende Musikfans, dicke Wolken und ganz viel Musik beim Southside: So läuft der Samstag

Der Morgen danach bedeutete für viele Musikfans erstmal: Ausschlafen - zumindest soweit der Schlaf nicht vom leisen Prasseln des Regens auf dem Zeltdach gestört wurde. Der Tag begann zwar wieder mit Wolken und ein wenig Wasser von oben, doch das war schnell vorbei. Zur besten Festivalfrühstückszeit, also am Vormittag, war es wieder trocken.

Umso besser schmeckte das Frühstück: Dank dem ersten Festival-eigenen Aldi auf dem Gelände gab es morgens sogar frische Brötchen. Wer wichtige Ausrüstungsgegenstände vergessen oder nicht eingeplant hatte, konnte sich auch gleich mit Gummistiefeln, Campingstühlen oder Thermomatten ausstatten – oder mit Kondomen. Die Nachfrage überraschte selbst die Verantwortlichen von Aldi:

„Für Bier bitte dem Pfeil folgen“, ruft dieser Mitarbeiter den Festivalbesuchern zu. (Foto: Linda Seiss)

Während die Musikfans sich vom ersten Festivaltag mit den Foo Fighters, The Cure und vielen anderen erholten, bereiteten zahlreiche Helfer das Festivalgelände für den zweiten Tag vor. Sie justierten die Technik an den Bühnen und verteilten Hackschnitzel und Stroh vor den Stages und an den meistfrequentierten Durchgängen, um die schlimmsten Matschkuhlen so abzudecken, dass die Rutschgefahr minimiert ist.

Praktische Tipps für Sicherheit und Sauberkeit

Andere sammelten Müll von den Flächen rund um die Landebahn und im Bühnenbereich ein, während aus den Lautsprechern praktische Tipps zu hören waren – etwa, dass kaputte Zelte nicht liegen bleiben müssen, sondern an den Müll- und Recyclingstationen abgegeben werden können.

Der Morgen danach: Auf den Flächen vor den Bühnen sammeln Helfer Müll und Papierreste ein. (Foto: Andrea Pauly)

Ab Mittag drehte sich dann wieder alles um die Musik - und die Fans strömten schon früh in Richtung Bühnen: Ob die drei Main-Stages, die kleine Bühne an der Landebahn oder die White Stage im Zelt - überall fanden sich Neugierige und Fans ein.

Eine der ersten Bands des Tages war The Sherlocks. Das goldene Zeitalter britischer Indierock-Klänge mag vorbei sein (Hach, die Nullerjahre...), doch sie zelebrieren die tanzbare Kombination aus Gitarre, Bass und Schlagzeug mit frischer Energie. Die beiden Brüder-Paare aus dem Städtchen Bolton upon Dearne stehen noch relativ am Anfang ihrer Karriere, können aber bereits Support-Shows für The Libertines und Auftritte bei den prestigeträchtigen Reading and Leeds Festivals vorweisen.

The Next Big Thing?

Im Oktober erscheint mit „Under your Sky“ das zweite Studioalbum der vier Männer Anfang 20 - und die Single „NYC (Sing It Loud)“ hat das Zeug zum Radiohit. Gäbe es die englischsprachige Musikzeitschrift NME noch (die Printausgabe wurde im März 2018 eingestellt), sie hätte The Sherlocks wohl zum Next Big Thing ausgerufen.

Für erstaunte Blicke sorgen beim Soundcheck ein paar Festivalgänger, die während eines Regenschauers kurzerhand mitsamt Pavillon vor die Landebahn-Bühne kommen. Die Bühne gibt es dieses Jahr übrigens erstmals, und bevor The Sherlocks dort spielen, erleben aufgeschlossene Festivalbesucher mit einem Poetry Slam einen ungewohnten Southside-Programmpunkt.

Mischa aus Biberach: die beste halbe Stunde ihres Lebens

Über die „Gottverdammte Kleinstadt“ und ihre Gefühle zur Heimat sang Mimi von Mischa aus Biberach. Die Band rockte nachmittags mit viel Energie auf der Red Stage und bedankte sich anschließend für die „besten 30 Minuten unseres Lebens“. Für Mimi Elsässer, Yannick Albrecht am Keyboard, Alex Obert am Bass, Julius Rimmele an der Gitarre und Martin Strobel am Schlagzeug war es der erste Auftritt auf dem Southside.

Mischa aus Biberach auf der Southside-Bühne. (Foto: Thomas Melcher)

Erst Folkrockparty, dann Regenguss

Vor dem groß angekündigten Regenguss feiern Skinny Lister mit dem Publikum eine Folkrockparty. Das Londoner Sextett findet genau die richtige Mischung aus simplen Mitsingrefrains und positiver Power. Sympathische Interaktion mit dem Publikum gibt es obendrein: Sängerin Lorna Thomas nimmt ein Bad in der Menge und reicht den Zuschauern später im Set einen Steinkrug mit Whiskey - Hauptsache, er kommt zurück, damit er zum Hurricane mit kann. Dort spielt die Band am Sonntag.

Die Frontfrau von Skinny Lister nahm ein Bad in der Menge und feierte ihre Bandkollegen aus Zuschauerperspektive. (Foto: Thomas Melcher)

Sie hatten starke Konkurrenz, denn auf der Blue Stage beeindruckte Alice Merton zeitgleich eine beeindruckende Menge: Die Sängerin, deren Hits „No Roots“ und „Why so serious“ im Radio rauf und runter laufen, zeigte, dass sie auch live jeden Ton trifft.

Riesenpublikum für Alice Merton, die mit "No Roots" einen Hit gelandet hat. (Foto: Thomas Melcher)

Von der mittlerweile über die Bildschirme an den Seiten der Bühnen veröffentlichten Unwetterwarnung ließen sich die Massen überhaupt nicht beeindrucken – in Regenponchos und Gummistiefeln kann man schließlich auch tanzen. Und so lange es nicht in Strömen schüttete, gab es auch keinen Grund, das zu unterlassen.

Warnung vor Starkregen

Die Veranstalter gingen auf Nummer Sicher und reagierten mit den Bekanntgaben auf die Warnungen des DWD. Doch der für eine gute Stunde angekündigte Starkregen erhöhter Gewitterwahrscheinlichkeit erwies sich als eweniger dramatisch. Aus leichtem Regen wurde zwar ein ausgewachsener Landregen – aber mehr auch nicht. Und so wurde auch das Programm nicht abgebrochen: Alice Merton spielte in Ruhe ihr Set zu Ende und auch Betontod und Neonschwarz standen wie geplant auf ihren Bühnen, während sich die Anzahl der Musikfans in Ponchos aus Folie deutlich erhöhte.

Regenjacken, Ponchos, Gummistiefel: So geht's Musikfans auch bei schlechtem Wetter gut. (Foto: Thomas Melcher)

Das Abendprogramm am Samstag ist ein weiteres Beispiel für die Vielfalt beim Southside. Die Alternative am frühen Abend: Leoniden, Bosse und Parkway Drive. Beim Headliner dürfte sich die Mehrheit jedoch schnell für die größeren Stars entschieden haben: Die Toten Hosen übernehmen am späten Abend die Green Stage. Wer nicht auf die Deutschpunkrocker steht, kann sich bei Tame Impala, Trettmann oder Elderbrook austoben.

Bei dem Auftritt der Foo Fighters am Freitagabend kletterte ein Festivalbesucher auf einen 15 bis 20 Meter hohen Turm, an dem die Beleuchtung der Bühne angebracht ist und jubelte der Band entgegen. Nachdem er wieder herunter geklettert war, wurde er von Polizeibeamten in Empfang genommen, heißt es auf der Facebookseite Blaulichtreport Tuttlingen und Umgebung.

Ein beliebtes Fotomotiv: Der Southside-Schriftzug mit dem Riesenrad im Hintergrund. (Foto: Linda Seiss) Ein beliebtes Fotomotiv: Der Southside-Schriftzug mit dem Riesenrad im Hintergrund. (Foto: Linda Seiss) „Da legt’s di nieder“: Gut gelaunt posieren die Festival-Besucher vor dem Southside-Schriftzug. (Foto: Linda Seiss) Das Wasser steht auf dem Camping-Gelände. (Foto: Linda Seiss) Ein Küsschen für das Lama. (Foto: Anja Schuster) Schaukeln ist hier leider verboten, denn... (Foto: Linda Seiss) ... sitzen ist cooler. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Das Southside-Festival in der Abenddämmerung. (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Lust, auf eine Runde Schlammcatchen? (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck: auf dem Camping-Gelände. (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Matschige Böden - auf dem Gelände und vor den Bühnen - lassen den Ruf nach Gummistiefeln laut werden. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Die Crew der Suchtprävention zeigt sich mit ihrem Einsatz in der Lounge zufrieden. (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Glitzer ist einer der Trends auf dem Southside-Festival. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Anja Schuster) Schon von Weitem ist zu erkennen, dass im Take-off Gewerbepark ein Festival steigt. (Foto: Linda Seiss) Das Southside-Festival ist schon von Weitem zu erkennen. (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Linda Seiss) Auf dem Camping-Gelände spielt eine Gruppe von Festival-Besuchern Flunkyball. (Foto: Linda Seiss) Auf dem Camping-Gelände spielt eine Gruppe von Festivalbesuchern Flunkyball. (Foto: Linda Seiss) Auf dem Camping-Gelände spielt eine Gruppe von Festivalbesuchern Flunkyball. (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Linda Seiss) Abendstimmung beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Linda Seiss) Das Gelände ist so gut wie menschenleer. Aber einige Helfer bereiten alles für den Festivaltag vor. (Foto: Linda Seiss) Kommt gut an: der Alkoholtest beim Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation. (Foto: Linda Seiss) Gut gelaunt: Die Festival-Besucher beim Southside in Neuhausen ob Eck. (Foto: Linda Seiss) Festivalbesucher mit ihrem Dosen-Hund. (Foto: Linda Seiss) Eindrücke vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. (Foto: Linda Seiss) 1 von 1