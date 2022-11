Tanz im Herbst mit der Oliver Schulz Band

Endlich heißt es wieder: Tanzschuhe schnüren und ab auf die Tanzfläche bei Live-Musik. Am Samstag, 12. November, steht die Oliver Schulz Band ab 20 Uhr auf der Bühne der Homburghalle und bittet zum Tanzabend. Das Programm passt dabei für viele Geschmäcker. In der Ankündigung versprechen die Musiker eine Bandbreite von Swing bis Schlager und Rock bis Pop für alle Tanzbegeisterten und Musikliebhaber. Mit im Eintrittspreis enthalten ist die Begrüßung beim Sektempfang, sowie ein abwechslungsreiches Kanapee-Buffet mit saisonalen Akzenten. Vorverkaufskarten sind erhältlich bei der Metzgerei Glöckler und der Bäckerei Wölki in Neuhausen o.E. oder direkt auf Anfrage unter der E-Mail-Adresse tickets@oliverschulz-bigband.de für 17 Euro (Abendkasse 19 Euro). Tischreservierungen können ebenfalls unter angegebener Mailadresse aufgegeben werden. Foto: Oliver Schulz Band