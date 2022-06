Tag der offenen Gartentür mit Gartenfest

Der Vereinsgarten „Alpenblick“ des Obst- und Gartenbauvereins Neuhausen ob Eck öffnet am Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 17 Uhr die Gartentür für alle Garteninteressierte verbunden mit einem Gartenfest. Der ausgeschilderte Gartenrundgang führt zu über 25 Stationen. An jeder Station ist alles Neue, Wissens- und Sehenswerte beschrieben.

Interessierte erfahren alles über Pflanzung, Düngung, Pflege und Ernte von Gemüse und Obst, oder über den Kartoffelanbau auf dem Rasen oder den Gemüseanbau in kleinen Gärten (Gemüse- und Erdbeerpyramide). Mit dem „Tag der offenen Gartentür“ will der OGV die Themen „artenreicher Hausgarten“ und „Selbstversorger mit Gemüse und Obst“ in den Vordergrund rücken und zum Gedankenaustausch anregen.

Laufende Führungen in kleinen Gruppen und sachkundige OGV-Mitglieder informieren über die einzelnen Stationen und beantworten Fragen der Besucher. Wichtig ist aber auch der Erfahrungsaustausch zwischen den Besuchern. Die Mitglieder des Obst- und Gartenbau-Vereins bewirten die Gäste ab 11 Uhr im Alpenblick-Garten und unterm Zeltdach.