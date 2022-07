SV Worndorf bestätigt Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sportverein Worndorf e.V. bestreitet seit Jahren einen sehr aktiven Breitensport in der Frauen-Turngruppe mit Gudrun Fröhlich, unterstützt im wöchentlichen Wechsel von Sieglinde Füssel, der Senioren-Gymnastik mit Luise Kohle und dem Lauftreff mit Nordic-Walking-Angebot unter der Leitung von Werner Rebholz. Ab Juni 2021 wurden wieder die Body-Style-Kurse unter der Leiterin Melanie Hagen angeboten, ausgeführt als Outdoor-Kurse am Parkplatz des Sportheims Worndorf.

Veranstaltungen im Freien waren entsprechend den Vorgaben zur Pandemie eher möglich. Nach drei Jahren hatten sich zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder im aktiven und passiven Bereich angesammelt. In der kürzlich abgehaltenen Jahresversammlung gab es daher einiges aufzuarbeiten. Die bewährte Vorstandschaft erhielt in der gut besuchten Zusammenkunft die einstimmige Bestätigung im Vorsitzenden Manfred Vogler, seiner Stellvertreterin Gudrun Fröhlich, Kassiererin Bettina Wohlhüter, Schriftführerin Martina Krell, die Beisitzer Gerhard Boos und Luise Kohli, sowie in den beiden Kassenprüfer Karl-Heinz Baumann und Karl Boos. Die Gemeindeverwaltung hat dem Verein eine coronabedingte Sonderzuwendung gewährt, die sich in der Bilanz ebenfalls positiv auswirkte. Bürgermeisterin Marina Jung freute sich darüber, dass das Vereinsleben wieder zur Normalität in den Vereinen zurückkehrt. Insbesondere lobte sie die sehr aktive Seniorenarbeit des Sportvereins im Ortsteil Worndorf.

Ehrung der Vereinsmitglieder durch den Vorsitzenden Manfred Vogler: für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Seniorenturngruppe Henriette Aufdermauer, Berta Fecht, Elisabet Binkele, Rosemarie Müller, Ingrid Müller, Renate Reutebuch, Elisabeth Vogler, Frieda Weitzmann, Anna Wunderlich, Gertrud Meier und Greta Jaschinski; für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Seniorenturngruppe Hannelore Kissner; für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Frauenturngruppe Susanne Ulm und Sabine Freigang; für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Frauenturngruppe bzw. Mitglied im Sportverein Worndorf Irina Rebholz und Renate Jäger.

Für passive Mitgliedschaft im SV Worndorf wurden geehrt: 50 Jahre Hans Klotz, Karl Boos, Franz Boos und Werner Sauter; 30 Jahre Wolfram Reger, Thomas Kohli, Dieter Hagen und Emil Sauter.