Seit 25 Jahren zählt Sonja Boos zu den aktiven Mitgliedern im Sportverein Worndorf. In der Jahresversammlung wurde sie vom Vorsitzenden Manfred Vogler und seiner Stellvertreterin Gudrun Fröhlich für ihre Vereinstreue geehrt.

Ebenfalls geehrt wurden Andrea Schwarz und Andreas Nagel (beide 30 Jahre) sowie Kurt Reitebuch (50 Jahre), die an der Versammlung jedoch nicht teilnehmen konnten. Die Ehrung wird den Vereinsjubilaren vom Vorsitzenden überbracht.

Der Sportverein Worndorf legt in seiner Vereinsarbeit das Augenmerkt auf den Freizeitsport für junge und ältere Mitbürgerinnen. Die Männer sind an der aktiven Bewegung noch etwas zurückhaltend. Gudrun Fröhlich leitet die Frauenturngruppe der jüngeren Frauen, Luise Kohli betreuet die Seniorengymnastik für die älteren Teilnehmer. Beide Spartenleiterinnen haben Kurse an der Sportschule besucht und sich zum qualifizierten Übungspersonal ausgebildet.

Im Angebot für Jedermann ist die Nordic-Walking-Gruppe. Werner Rebholz wird im kommenden Jahr wieder den Lauftreff aktivieren. Geführte Wanderungen und E-Bike-Touren sollen ebenso in das Jahresprogramm des Sportvereins aufgenommen werden. Für Rebholz ist das Sportprogramm für alle Altersgruppen eine besondere Motivation.