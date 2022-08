Spielend durch 1000 Jahre

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck lädt am Wochenende, 20. und 21. August, zu besonderen Spieletagen ein. Kleine und große Besucherinnen und Besucher können dann „alte“ Spiele ausprobieren: Ob Sack hüpfen, Stelzen laufen, Reifentreiben oder Murmeln werfen, man kann sich im Freilichtmuseum austoben. Und lassen Sie sich überraschen: Vielleicht ist auch das ein oder andere bekannte Karten- und Brettspiel mit dabei, heißt es in der Vorschau des Museums.

Obwohl die Kindheit im heute bekannten Sinne erst um das Jahr 1900 entdeckt wurde, hatten auch unsere Vorfahren bereits viel Freude an Spielen und Wettbewerben. Dabei ging es oft ums Kräfte messen und Regeln erlernen. Gespielt wurde auf dem Dorf mit allem, was man eben im ländlichen Raum zur Hand hatte: Seilen, Säcken, Steinen und Holz. Erst nach und nach wurden Spiele nicht mehr selbst hergestellt, sondern wurden zu einem Wirtschaftszweig.

Unter dem Titel „Murmeln, Würfel, bunte Karten“ bieten die Mittelalterbaustelle Campus Galli Meßkirch und das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck zum zweiten Mal gemeinsam eine Themenveranstaltung an. Wer bereits Kombikarten zum Themenwochenende bei Campus Galli Ende Juli erworben hat, kann diese an dem Wochenende auch im Freilichtmuseum einlösen.

Außerdem wird an diesem Wochenende gesponnen, gefärbt und gewaschen: das Freilichtmuseum zeigt am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr den gesamten Entstehungsprozess eines Wollknäuels. Eine Anmeldung ist an diesem Wochenende nicht nötig.