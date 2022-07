Spende für ukrainische Flüchtlinge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die beiden vierten Klassen der Homburgschule Neuhausen einen Spendenlauf für geflüchtete Ukrainekinder und deren Familien durchgeführt hatten, konnte nun der Spendenscheck in Höhe von 2291 Euro an den Förderverein „Die Hombies“ übergeben werden. Wie die Vorsitzende Ramona Storz sagte, werde der Betrag treuhänderisch verwaltet, bis die Familien in der Gemeinde eintreffen und das Geld dann sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Viertklässler freuten sich mit den Klassenlehrerinnen Mira Keller und Dana Niersberger über das überwältigende Ergebnis.