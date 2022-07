Warum wurde daraus nichts? Southside wollte eine Edeka-Filiale auf dem Festival

Southside-Veranstalter FKP Scorpio hätte 2023 gerne wieder einen Supermarkt, der auf dem Festivalgelände eine Filiale bereitstellt, mit Dingen, die jeder Festivalbesucher so braucht. Nachdem Aldi 2022 nicht mehr zur Verfügung stand, wurde auch Holger Milkau, Inhaber von fünf Edeka-Märkten im Kreis, gefragt, ob er sich das nicht vorstellen könnte.

Die Aldi-Filiale 2019 auf dem Southside kam gut an – mit meterlangen Backwarenautomaten, palettenweise Bier und Dosenravioli sowie Festivalzubehör jeglicher Art, von Campingstuhl bis Zelt. Auch 2020 scheint eine solche Filiale geplant gewesen zu sein, zumindest war das Aldi-Logo auf den Tickets prominent platziert. Doch als das Festival dann 2022 endlich wieder stattfinden konnte, war von Aldi nichts zu sehen.

Veranstalter wollte Ersatz für Aldi

Dass der Veranstalter sich offenbar bemüht hatte, einen Ersatz für Aldi zu beschaffen, bestätigt Holger Milkau, Inhaber der Edeka-Filialen in Geisingen, Aldingen, Immendingen, Tuttlingen und Emmingen, unserer Redaktion.

Man habe im Vorfeld bei ihm angefragt, ob er eine Edeka-Filiale auf dem Southside betreiben wolle. Doch: „Ganz klar, das können wir personell nicht stemmen.“

Personell nicht zu stemmen

Für eine solche Festivalfiliale müsste er 100 bis 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abstellen, von 350, die er insgesamt beschäftigt. „Da müsste ich einen oder sogar zwei Märkte schließen.“

Bei der angespannten personellen Lage, die es derzeit auf dem Markt gebe, wolle er darüber hinaus seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht noch mehr zumuten. Und: „Besser als die diesjährige Festivalfiliale hätten wir es auch nicht machen können.“

Das sei für Veranstaltungen dieser Art dann einfach zu wenig. „Das geht es weniger um den Gewinn als um das Image.“ Daher habe er abgelehnt.

Warum 2022 keine Filiale?: Aldi bleibt vage

Besagter Festivalshop war dann auch eher unauffällig mit überschaubarem Sortiment und ziemlich gut versteckt am Rande des Campingplatzes. Und was sagt Aldi? Der Discounter teilte Nachfrage mit: „Wir waren damals mit dem Erfolg unserer Festival-Filiale sehr zufrieden. Bei unserer Teilnahme am Southside-Festival hat es sich jedoch um eine einmalige Veranstaltung gehandelt, auf die wir positiv zurückblicken.“

Dass das nicht stimmen kann, belegt das Aldi-Logo auf den Tickets aus dem Jahr 2020. Auf eine weitere Nachfrage teilt Aldi mit: „Wir können Ihnen über die bereits getätigten Aussagen keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen und bitten Sie um Verständnis.“ Schade eigentlich.

Veranstalter für 2023 „guter Dinge“

Dass die Veranstalter auf jeden Fall wieder einen Supermarkt oder Discounter mit an Bord hätten, machte Festivalchef Benjamin Hetzer von FKP Scorpio bei der Abschlusspressekonferenz deutlich: „Für 2023 bin ich guter Dinge, dass es wieder möglich ist.“