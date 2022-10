Southside sucht schon fürs nächste Jahr einen Supermarkt

Das Southside Festival findet seit 1999 statt, seit 2000 im Take-off Park in Neuhausen. Und so wird es auch 2023 vom 16. bis zum 18. Juni wieder sein. Das sind die Dinge, die schon feststehen. Eine Übersicht über die Acts, Preise und das Dauerbrennerthema Supermarkt:

Das sind die Acts

Die ersten Acts hat Veranstalter FKP Scorpio bereits bekannt gegeben. Unter ihnen sind sieben Headliner: Muse, die Ärzte – die dieses Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum gefeiert haben –, Placebo, Queens of the Stone Age, Kraftklub, Casper und Peter Fox, der nach einer Pause nun wieder da ist.

Außerdem bereits bestätigt ist die Teilnahme von RIN, The 1975, Tash Sultana, The Lumineers, Provinz und Frank Turner & The Sleeping Souls, Badmómzjay, Alli Neumann, Nina Chuba, Betterov, My Ugly Clementine und Cloudy June.

Das sind die Preise

Seit dem 5. Oktober gilt die nächsthöhere Preisstufe. Wer einen Festivalpass will, zahlt aktuell 259 Euro. Sowohl für reguläres Camping als auch für den Bereich Grünes Wohnen. Mit dem Festivalpass hat man das ganze Festival über Zugang zum Gelände.

Im Bereich grüner Wohnen gelten allerdings spezielle Regeln: 1. Ruhe. Tabu sind „lautgebende Mitbringsel aus der Fanmeile oder wattstarke Musikabspielgeräte. Gespräche sollen hier in für das Nachbarcamp erträglicher Lautstärke passieren“. 2. Kein Müll. Die „Überbleibsel des Wohlstandes“ sollen zwingend in die Mülleimer gepackt werden. 3. Rücksicht.

Der Veranstalter will, dass das Festival für alle, die es besuchen, so angenehm wie möglich ist. Bei Verstößen gegen diese Philosophie wird die Person des Platzes verwiesen.

Diesen Supermarkt wird es geben

Die Versorgung der Festivalbesucher ist ein wichtiges Thema. Zumal mit der Festival-Filiale von Aldi 2019 ganz neue Maßstäbe gesetzt worden sind. 2022 konnte der Veranstalter weder an den Erfolg noch an die Größenordnung anknüpfen und es gab lediglich einen kleinen, festivaleigenen Shop. Abseits gelegen, mit überschaubarem Angebot.

Dabei hatte sich Betreiber FKP Scorpio durchaus bemüht, Ersatz zu finden. Wie Holger Milkau, Inhaber von fünf Edeka-Läden in und um Tuttlingen bestätigte, hatte der Veranstalter bei ihm angefragt, ob er es sich vorstellen könne, eine solche Festival-Filiale zu betreiben. Milkaus Antwort war deutlich: „Ganz klar, das können wir personell nicht stemmen.“ Auch wenn die Aufgabe sicherlich seine Reize gehabt habe.

Für das kommende Jahr soll es offenbar wieder ein spezielleres Angebot geben. So zumindest liest sich die Antwort von Southside-Pressesprecher Jonas Rohde auf unsere Nachfrage. „Wir arbeiten bezüglich des Supermarkts in vielen Richtungen und melden uns öffentlich, sobald wir etwas Verbindliches sagen können.“ Klingt nicht so, als ob der festivaleigene Shop eine zweite Auflage bekommen soll.

So steht es um das Personal

Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte auch der Southside-Veranstalter alle Hände voll zu tun, genügend Personal zu bekommen, da viele Mitarbeiter aus der Veranstaltungsbranche abgewandert waren. Dass schlussendlich viel unerfahrenes Personal dabei war, merkte man beim Festival allerdings deutlich.

Und wie sieht es nun aus? „Die Personalsituation ist branchenweit genauso wie in der gesamten Wirtschaft nach wie vor angespannt. Gleichwohl sind wir mitten im Planungsprozess und sehen für das Southside aktuell keine Probleme, denn durch unsere langjährige Tätigkeit sind wir sehr gut vernetzt“, so Rohde auf Nachfrage.