Southside 2022 Newsblog: Der zweite Festivaltag startet!

Guten Morgen, liebe Festivalfreunde! Das Wetter heute wird heiß, heiß, heiß. Auf in den zweiten Festivaltag! Wir sind natürlich für euch unterwegs und erzählen euch alles Wichtige, was ihr wissen müsst.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehrt das Southside zurück nach Neuhausen ob Eck. Wir halten Euch mit den wichtigsten und aktuellsten Infos zum Open Air in unserem Newsblog auf dem Laufenden.

Das Wichtigste auf einen Blick:

17. bis 19. Juni in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen)

65.000 Festival-Besucher rocken die Bühnen

Corona-Einschränkungen gibt es nicht mehr

++ So heiß wird es heute!

(18. Juni, 10 Uhr) Das Wetter macht auch am zweiten Festivaltag mit. Es wird heute richtig heiß. Das Thermometer steigt auf weit über 30 Grad. Und kein Regen in Sicht. Also Hut auf, Wasserflasche füllen und feiern.

Am ersten Festivaltag waren die Getränkestände oft weniger gut frequentiert. Haufenweise sah man die Leute stattdessen an den kostenlosen Trinkwasserauffüllstellen. (Foto: Anja Schuster)

++ Das waren die ersten beiden Tage:

