Southside 2022 Newsblog: Auf in den letzten Festivaltag!

Das Wetter wird auch heute wieder heiß, heiß, heiß. Der letzte Festivaltag startet! Wir sind natürlich auch heute wieder für euch unterwegs und erzählen euch alles Wichtige, was ihr wissen müsst.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehrt das Southside zurück nach Neuhausen ob Eck. Wir halten Euch mit den wichtigsten und aktuellsten Infos zum Open Air in unserem Newsblog auf dem Laufenden.

Das Wichtigste auf einen Blick:

17. bis 19. Juni in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen)

The Killers begeistern ihr Publikum

Veranstalter senkt wegen der Hitze die Wasserpreise

++ Bei Martin Garrix ging es heiß her

(19. Juni, 10.47 Uhr) Martin Garrix hat den zweiten Festivaltag mit ordentlich Feuer und wummernden Bässen beendet. So heiß wie diese Nacht auf dem Dancefloor wird es auch heute wieder.

MicrosoftTeams-image_15__62aedee86dc98.jpg (Foto: Linda Seiss)

++ Und nochmal gibt es perfektes Partywetter

(19. Juni, 10.26 Uhr) Und so sieht die Wettervorhersage für heute aus. Da kann man wirklich nicht meckern.

Wetter_62aedd4aad3e8.jpg (Foto: Anja Schuster)

++ Guten Morgen!

(19. Juni, 10.05 Uhr) So, der letzte Festivaltag startet. Heute ist nochmal viel geboten. Wir halten euch hier wieder auf dem Laufenden.

++ Ade, 's war schee

(18. Juni, 22.05 Uhr) So, Feierabend. Morgen geht's an dieser Stelle weiter mit dem dritten Festivaltag. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sagen: Tschüss, Ade, Servus. Sauber bleiben!

Am Sonntag gibt's das Southside-Finale. Natürlich wieder bei uns. (Foto: Linda Seiss)

++ Stmpd, übernehmen sie

(18. Juni, 21.44 Uhr) Nein, hier hat kein deutsches Telekommunikationsunternehmen Betriebsfeier. Im White Tent schicken heute Künstler, die bei Stmpd Rcrds, dem Label von Headliner Martin Garrix, unter Vertrag stehen, die Meute auf die Tanzfläche.

Im White Tent übernehmen heute Künstler, die bei Stmpd Rcrds, dem Label von Headliner Martin Garrix, unter Vertrag stehen, den Dancefloor- (Foto: Linda Seiss)

++ Stilbewusst den Abend genießen

(18. Juni, 21.30 Uhr) Paris, Mailand, Neuhausen ob Eck. Die Fashion-Geschichte muss neu geschrieben werden. Hier wird der Hitze getrotzt: Der feine Zwirn muss sein.

Ein gepflegtes Auftreten - nicht nur in Job und Alltag wichtig. (Foto: Yannick Rehfuss)

++ A.U.S.R.A.S.T.E.N.!

(18. Juni, 21.13 Uhr) Bitte Bier festhalten, Schuhe binden und ab dafür.

Ein Moshpit. Bei den Killers. Warum auch nicht. (Foto: Linda Seiss)

++ Wenn das Pfand zur Spende wird

(18. Juni, 20.57 Uhr) Pfandbecher sind ja gerne Souvenir oder kurzzeitiges (ein Festival-Wochenende) Anlageobjekt. Es geht aber auch noch mehr.

Das sind Weimar und Fridolin aus Basel. Sie sammeln leere Bierbecher für Viva Con Agua. Das Pfand ist eine Spende und geht an Wasserprojekte, sogenannte WASH-Projekte (Water, Sanitation, Hygiene), dieses Jahr in Uganda. Fridolin ist übrigens der Flamingo. (Foto: Dorothea Hecht)

++ BAM!

(18. Juni, 20.45 Uhr) Vor, auf und neben der Green Stage gab's gerade ein kollektives Ausrasten. Warum? Darum: The Killers! Gleich zu Beginn gibt's den Überhit Mr. Brightside - und jede Menge Gänsehaut.

Die Crowd feiert The Killers. (Foto: Linda Seiss)

++ Dancefloor Schotterplatz

(18. Juni, 20.17 Uhr) Eigentlich soll man sich ob der Hitze ja mit sportlicher Betätigung zurückhalten. Ach, egal. Tanzen geht immer! Southside ist nur einmal im Jahr.

Wer bringt die Leute zum Tanzen? Charlie XCX! Charlie XCX! Charlie XCX! (Foto: Yannick Rehfuss)

++ Alles im Blick

(18. Juni, 20.05 Uhr) Mal wieder zu viel los auf dem Campingplatz? Vor der Bühne zu laut? Ein bisschen Romantik gefällig? Dann haben wir da was: Wir hatten hier oben eine gute Zeit!

Das ist der Blick vom Riesenrad aus.

++ Der Abend wird noch lang

(18. Juni, 19.35 Uhr) Ob das Thermometer wirklich mal noch sinkt? Mal sehen. Heiß wird's nachher aber nochmal so oder so: Gleich spielen The Killers! Und dann auch noch Seeed. Und Electric Callboy. Und Martin Garrix. Und. Und. Und.

Ein echter Profi: Kurzes Nickerchen - und dann bei den Headlinern heute Abend eskalieren. (Foto: Dorothea Hecht)

++ Von der grünen Insel auf die grüne Bühne

(18. Juni, 19.03 Uhr) „You got that power over me“ - vor der Green Stage ist es jetzt Zeit zu schmachten. Auf der Bühne: Dermot Kennedy, Ire, Singer-Songwriter und Spezialist für Gänsehaut.

Dermot Kennedy spielt auf der Green Stage (Foto: Linda Seiss)

++ Das gute Geschäft mit dem Geschäft

(18. Juni, 18.47 Uhr) Sauber, ökologisch und gemeinnützig – das wollen die Klos von Goldeimer sein. Doch im Gegensatz zu den stinknormalen Dixis und den gepflegten Sanitäranlagen kostet das Vergnügen etwas: 2,50 Euro für den einmaligen Besuch, wer sich eine Flatrate gönnt, zahlt sogar zehn Euro. Dafür gibt es auch Klolektüre, unter anderem eine Bravo aus dem Jahr 2005.

Fundstück des Festivals: Eine Bravo aus dem Jahr 2005! Auf dem Cover: Tokio Hotel. Die spielen zwar nicht, trotzdem ist das Exemplar beim Goldeimer sehr gefragt. (Foto: Linda Seiss)

++ Oben ohne. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?

(18. Juni, 18.32 Uhr) Es ist noch immer heiß, sehr heiß. Kippen da die Leute nicht reihenweise um? Wir haben bei den Johannitern nachgefragt. Klar ist: Es kommt zu Hitzekollapsen - und auch zu anderen Notfällen. Doch was tun gegen die drückende Hitze? „Viel Wasser trinken“, erklärt eine Johanniterin.

Sonnenschutz, also Kopfbedeckungen sind ebenfalls zu empfehlen. Kopftücher nass zu machen, sorge auch für eine Erfrischung. Doch aufgepasst: Obenrum blank zu ziehen ist keine gute Lösung - hier droht der Hitzschlag!

Abkühlung gefällig? (Foto: Linda Seiss)

++ Ein großes Bier, bitte! Oder vielleicht doch nicht?

(18. Juni, 18.17 Uhr) Der Strom wird teurer, der Sprit auch - und wie sieht's aktuell beim Bier aus? Wir haben uns auf dem Festivalgelände mal umgehört. Getrunken wird ja wohl genug.

Wir haben uns bei den Besuchern mal in Sachen Bierpreis umgehört.

++ So kommt ihr wieder nach Tuttlingen

(18. Juni, 17.54 Uhr) Für alle Southside-Pendler aus Tuttlingen und Umgebung, hier zum Vormerken: Der letzte Shuttlebus nach unten fährt um 3 Uhr. Und für den Weg vom Festivalgelände zur Bushaltestelle müsst ihr mindestens 20 Minuten einplanen. Wer ein paar Bier intus hat und gerne mal über Zeltschnüre stolpert, braucht eher 30 Minuten plus x.

Der Weg über den Campingplatz ist dieses Jahr lang, die Baustelle des Tuttlinger Medizintechnikunternehmes Karl Storz muss umwandert werden. Nach drei gibt's nur noch Taxis…oder halt den Daumen.

++ Millencolin liefern auf der Red Stage ab

(18. Juni, 17.39 Uhr) Ja, es gibt nicht nur Leben auf dem Campingplatz. Auf der Red Stage steht gerade der Schwedische Punkrock-Exportschlager Millencolin. Ohrwurm gefällig? Bitteschön!- Mit den besten Grüßen aus der Redaktion.

Millencolin spielen auf der Red Stage. (Foto: Privat)

++ Haben die dort etwa einen Schatten?

(18. Juni, 17.20 Uhr) Ein knappes Gut in diesen Stunden: Schatten. Einigen Festivalbesuchern ist es trotzdem gelungen, ihn aufzuspüren und für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Clever.

Kennt man sonst nur von Parkplätzen: Schattenparker. (Foto: Dorothea Hecht)

++ Die Stimmung ist ausgelassen

(18. Juni, 17.01 Uhr) Ob vor den Bühnen oder auf dem Campingplatz: Die Festivalbesucher genießen ihren Aufenthalt sichtlich.

Die Laune auf dem Campingplatz? Güteklasse A! (Foto: Linda Seiss)

++ Auf der Suche nach der großen Liebe?

(18. Juni, 17.01 Uhr) Wer auf der Suche nach einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner ist, wird vielleicht bei diesen Gästen fündig. Sie holen eine beliebte Dating-App ins reale Campingplatz-Leben.

Ob sich hier die große Liebe versteckt? (Foto: Dorothea Hecht)

So geht die Dating-App analog. (Foto: Dorothea Hecht)

++ Arbeit neben dem Vergnügen

(18. Juni, 16.54 Uhr) Irgendwann, so ist das Leben halt, müssen auch die Dixiklos gereinigt und geleert werden. Diese Männer haben momentan vielleicht den härtesten Job auf dem Southside.

Während die einen feiern, müssen die anderen arbeiten. (Foto: Dorothea Hecht)

++ Das Wetter sorgt für Arbeit

(18. Juni, 16.19 Uhr) Immer wieder müssen die Johanniter dehydrierte Festivalbesucher verarzten. Auch kleinere Schnittverletzungen und andere seien dabei, sagte eine Sprecherin. Bislang aber nichts Ungewöhnliches.

Den Sanitätern auf dem Southside macht nach wie vor die Hitze am meisten Arbeit. (Foto: Privat)

++ Hitze hinterlässt Spuren

(18. Juni, 15.58 Uhr) Das Thermometer hat die 30-Grad-Marke schon längst (nach oben) überschritten, Wasser ist das Getränk der Stunde. Für den Festivalrasen ist aber vorerst keine Entspannung in Sicht.

Auch das Gras leidet unter der Hitze. (Foto: Yannick Rehfuss)

++ Das steht in der nächsten Stunde an

(18. Juni, 15.15 Uhr) Ab 16.15 Uhr spielen OK Kid auf der Blue Stage und Alex Mofa Gang auf der Firestone Stage. Ab 16.30 Uhr gibt es dann Kelvyn Colt auf der White Stage.

++Anekdoten aus dem Presseleben

(18. Juni, 14.56 Uhr) Ja, die Journalisten arbeiten tatsächlich auf dem Southside. Auch wenn es natürlich mehr Spaß macht als so manch andere Aufgabe im Redakteursleben. Was dabei so alles passiert, lest ihr hier:

++ Wasserpreis wird gesenkt

(18. Juni, 14.24 Uhr) Der Veranstalter reagiert auf die hochsommerlichen Temperaturen und senkt den Preis für das Wasser.

Über die App werden die Festivalgäste informiert. (Foto: Yannick Rehfuss)

++ Dosenkunst

(18. Juni, 14.13 Uhr) Kreativ sind die Festivalbesucher, das muss man ihnen lassen.

Dosenkunst_Southside_62ad7e26ae86e.jpg (Foto: Anja Schuster)

Was man mit Dosen nicht alles anstellen kann, wenn man nur genug Zeit hat. (Foto: Linda Seiss)

++ Nur noch eine Stunde: Dann kommen Inhaler

(18. Juni, 13. 53 Uhr) Gestern waren sie noch auf dem Hurricane Festival. Um 14,45 Uhr stehen sie auf der Blue Stage.

++ Party auf dem Campingplatz

(18. Juni, 13.38 Uhr) So viel Spaß haben die Festivalbesucher, auch abseits der Bühne.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Festival wieder zurück. Die Veranstaltung zieht Zehntausende Besucher aus ganz Deutschland an. Acts wie Rise Against, Nura, Seeed und Kings of Leon kommen in diesem Jahr nach Neuhausen ob Eck. Bei optimalem Festival-Wetter stimmen sich die Musikfans auf dem Zeltplatz ein. Abseits der Konzerte vertreiben sich die Besucher die Zeit mit Spielen wie Beerpong über Flunkyball.

Jede Menge Spaß gibt's auch abseits der Bühne. (Foto: Linda Seiss)

++ Trinken heute auf keinen Fall vergessen

(18. Juni, 13.04 Uhr) Auf dem Gelände gibt es überall Auffüllstellen für kostenloses Trinkwasser. Falls doch etwas sein sollte: Die Johanniter sind auf dem ganzen Southside-Gelände zu finden, um euch im Zweifelsfall zu helfen.

Rund 200 Johanniter sind pro Schicht im Einsatz. Insgesamt sind 500 vor Ort, um den Besuchern zu helfen

++ Den Überblick über das große Ganze haben

(18. Juni, 12.38 Uhr) Was für ein fantastischer Anblick - endlich wieder Southside!

Foto: Christoph Knauthe

++ Den richtigen Eingang nehmen

(18. Juni, 12.11 Uhr) Der Zugang vor den Bühnen wird klar geregelt. Es gibt einen Eingang und einen Ausgang. Die Ordner sind in diesem Punkt unnachgiebig.

Der Einlass zum Bereich vor der Bühne wird klar geregelt. (Foto: Anja Schuster)

++ Bald starten die ersten Acts

(18. Juni, 11.39 Uhr) Auch heute stehen wieder heiße Acts an. So sieht der Zeitplan aus:

12.30 Uhr: Press Club (Blue Stage); 13 Uhr Bilbao (Green Stage) und 8Kids (Red Stage); 13.30 Uhr: Hot Milk (Blue Stage), Avralize (White Stage) und Pabst (Firestone Stage); 14 Uhr: Buntspecht (Green Stage); 14.15 Uhr: Megaloh (Red Stage); 14.45 Uhr: Inhaler (Blue Stage) und Philine Sonny (Firestone Stage); 15 Uhr: Goat Girl (White Stage); 15.30 Uhr: The Dead South (Green Stage); 15.45 Uhr: Wargasm (Red Stage); 16.15 Uhr: OK Kid (Blue Stage) und Alex Mofa Gang (Firestone Stage); 16.30 Uhr: Kelvyn Colt (White Stage); 17 Uhr: Giant Rocks (Green Stage); 17.15 Uhr: Millencolin (Red Stage); 18 Uhr: LP (Blue Stage) und Fontaines D.C. (White Stage); 18.45 Uhr: Dermot Kennedy (Green Stage); 19 Uhr: While she sleeps (Red Stage); 19.30 Uhr: Osrin (White Stage); 19.45 Uhr: Charli XCX (Blue Stage); 20.30 Uhr: The Killers (Green Stage); 20.35 Uhr: Bart B more (White Stage); 20.45 Uhr: Neck Deep (Red Stage); 21:40 Uhr: Dubvision; 21.45 Uhr: SDP (Blue Stage); 22.45 Uhr: Electric Callboy (Red Stage) und Justin Mylo (White Stage); 23 Uhr: Seeed (Green Stage); 00.30 Uhr: Martin Garrix (Blue Stage)

++ Alles ruhig heute Nacht

(18. Juni, 11.16 Uhr) Keine besonderen Vorkommnisse gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag, sagt die Polizei Konstanz

Nachtschicht beim Southside

++ Thees Uhlmann kamen gut an

++ Das richtige Schuhwerk

(18. Juni, 10.33 Uhr) Ja, feste Treter sind bei einem Festival wichtig. Wenn sie dann noch so aussehen, ist alles perfekt.

Und immer auf die richtigen Schuhe setzen. (Foto: Linda Seiss)

++ So heiß wird es heute!

(18. Juni, 10 Uhr) Das Wetter macht auch am zweiten Festivaltag mit. Es wird heute richtig heiß. Das Thermometer steigt auf weit über 30 Grad. Und kein Regen in Sicht. Also Hut auf, Wasserflasche füllen und feiern.

Am ersten Festivaltag waren die Getränkestände oft weniger gut frequentiert. Haufenweise sah man die Leute stattdessen an den kostenlosen Trinkwasserauffüllstellen. (Foto: Anja Schuster)

++ Das waren die ersten beiden Tage:

