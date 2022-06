Southside-Festival: 300 Tonnen Müll an einem Wochenende

Sofa gefällig? Oder doch lieber einen Hometrainer? Oder vielleicht einen Grill? Am Tag nach dem Southside-Festival gibt es einiges auf dem Gelände des Take-off-Gewerbeparks zu finden. Schätzungen zufolge kommen an den vier Tagen rund 300 Tonnen Müll zusammen. Diesen aufzuräumen und zu entsorgen dauert.

42 Leute räumen auf

„Unser Ziel ist es, dass wir am Montag nächste Woche durch sind“, sagt Uli Oexle. Der Lohnunternehmer aus Salem ist mit 42 Leuten beim Aufräumen, schon seit Beginn des Festivals. Dann geht es daran, den Platz, auf dem der Müll umgeladen wird, ebenfalls wieder auf Vordermann zu bringen. „So acht Tage braucht man dafür schon“, sagt Oexle, der das Gelände im und um den Gewerbepark auch in der Vergangenheit schon gereinigt hat.

Tag 1 nach dem Southside: Auf dem Gelände wird fleißig gearbeitet. Das Riesenrad ist bereits abgebaut, auch von den Bühnen ist nur noch das Gerüst zu sehen. Die Zeltstadt hingegen ist menschenleer. Doch eines ist geblieben. Der Müll.

Zustande kam das vor einigen Jahren, als es ihm die Erdbeerernte verhagelt hatte, erinnert er sich. Mit jedem Mal sind er und sein Team mehr in die Aufgaben hineingewachsen. „Die Mengen sind von Jahr zu Jahr verschieden. Wenn es regnet, bleibt mehr Müll liegen, als wenn es trocken ist. Da nehmen die Leute mehr wieder mit. Ich schätze, dass wir zwischen 30 und 40 Containern voll bekommen“, sagt er. In Summe macht das dann 300 Tonnen Müll.

Klingt viel, sei es aber, wie Oexle sagt, gar nicht. Schließlich feiern 65 000 Leute zusammen. „Auf die einzelnen Personen heruntergerechnet, geht das. Ich habe den Eindruck, dass es weniger Müll ist als sonst“, meint er. Laut Statistischem Bundesamt fielen im Jahr pro Person 632 Kilogramm Siedlungsabfall an. Das entspricht 1,7 Kilogramm und damit sogar etwas mehr als auf den einzelnen Festivalbesucher heruntergerechnet.

Samstag soll Flugbetrieb wieder starten

Auf dem Gelände selbst klappern am Montagnachmittag immer wieder Bierdosen über den Flugplatz. Auch Zeltplanen und Müllsäcke werden umhergeweht. Klopapierrollen liegen ebenso am Boden wie Essensreste. Teils stehen noch ganze Sitzgarnituren und Zelte. Wurden die Zelte früher noch von Hand abgebaut und in die Presse geschmissen, kommt heute ein Schlepper zum Einsatz, der sämtliche Überbleibsel zusammenfährt. Kleinere Dinge wie Konfetti werden abgesaugt. „Wir haben die Abläufe mechanisiert, so gut es geht“, sagt Oexle. Anschließend werden die Flächen nochmals abgelaufen, um sicher zu gehen, dass auch wirklich kein Müll mehr da liegt. Das läppert sich: samt Parkflächen gilt es, 120 bis 140 Hektar zu kontrollieren. „Wichtig ist, dass wir am Samstag den Flugbetrieb wieder aufnehmen können“, erklärt Heike Reitze, Geschäftsführerin des Gewerbeparks. „Bis dahin haben sie noch ein bisschen was zu tun.“