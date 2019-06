Sonne, Regen, Rock und Disco beim Southside-Festival: So war der Freitag

Genauso wie das Wetter war auch die Musik beim Southside: abwechslungsreich. Von Regenponcho bis Sonnenbrille, von Disco-Glitzer über Hip-Hop bis Rock'n'Roll war alles vertreten.

Dass es am ersten Tag des Southside 2019 ziemlich feuchtfröhlich zugehen würde, wussten Veranstalter und Festivalbesucher schon vorher: Der Wetterdienst hatte keinen sonnigen Tag versprochen, sondern vor dicken Wolken und heftigen Regenschauern gewarnt.

Hauptsache trocken: Regencapes waren für den Freitag eine gute Idee. (Foto: Thomas Melcher)

Und die leiderprobten Southside-Fans kamen nicht unvorbereitet: Capes, Gummistiefel, Regenjacken, Schirme - alles war vorhanden.

Schotter, Stroh, Gummimatten und Hackschnitzel

Und auch die Festival-Veranstalter waren vorbereitet und legten zusätzlich zum ohnehin gültigen Sicherheitskonzept am Donnerstag noch mal nach: So schütteten sie zusätzlich Schotter vor der Landebahn-Bühne und vor dem Festival-eigenen Aldi-Zelt aus und brachten mobile Bodenbefestigungen vor der Red Stage an, damit Fans und Security dort nicht im Matsch stehen.

Besonders nasse Wiesen und Flächen deckten die Veranstalter zusätzlich mit Stroh und Hackschnitzeln ab. Um am ganzen Wochenende wetterbedingte Unglücke zu vermeiden, haben die Profis vom Southside nicht nur ein Auge auf den Wetterbericht, sondern verfolgen die Entwicklungen im Echtzeit-Monitoring und haben einen Meteorologen vor Ort.

Doch die Regenwolken hielten sich nur kurz über Neuhausen ob Eck auf: Während die SZene-Bandcontest-Gewinner Voltkid auf der White Stage standen und das Publikum mitrissen, hörte der Regen auf, am Abend schien wieder die Sonne über dem Festival-Gelände.

Musikalisch war der erste Festivaltag bezeichnend dafür, wie abwechslungsreich die Bandbreite auf dem Southside ist. Von deutschem Rock zu Hip-Hop von 5 Sterne, die ein bisschen Hamburger Attitüde in den Südwesten brachten, von den Gute-Laune-Schweden Royal Republic über OK Kid bis hin zu Faber, der sich in der Region auch schon eine Fangemeinde erspielt hat.

Wolfmother zeigten sich bei ihrem vierten Southside-Gastspiel von ihrer besten Seite. Frontmann Andrew Stockdale konzentrierte sich stark auf die Songs des grandiosen Debüts aus dem Jahr 2005. "Woman" und "Dimension" wirkten so energiegeladen wie beim ersten Auftritt in Neuhausen vor 13 Jahren.

Regen hält einen Musikfan nicht vom Feiern ab: Zehntausende feierten am Freitag beim Southside zu Rock, Pop und Hip-Hop. (Foto: Thomas Melcher)

Grossstadtgeflüster waren eine der ersten Bands des Tages. Sängerin Jen und ihre Jungs brachten ein bisschen Berliner Lebensgefühl auf die Southside-Bühne, nicht immer ganz ernst zu nehmen, aber mit Augenzwinkern und jeder Menge Spaß. Wer die Band beim Southside verpasst hat, kann sie trotzdem live sehen: Sie stehen bald in Isny auf der Bühne.

Bei der Show von The Streets ging Frontmann Mike Skinner auf Körperkontakt: Der englische Rapper spazierte beim ersten Song einfach relaxt durchs euphorische Publikum und ließ sich zum Schluss auch noch auf Händen tragen. Damit dürfte er aber eine Ausnahme sein: Crowdsurfing ist beim Southside verboten; wer sich nicht daran hält, bekommt 24 Stunden Konzertverbot.

(Foto: Thomas Melcher)

Mit Christine & The Queens und Johnny Marr groovten sich die Musikfans auf den Höhepunkt des Abends ein: Die Foo Fighters und The Cure direkt hintereinander - zwei Bands, die allein für sich schon Hallen füllen.

