Sonja Rudischhauser gibt ihr Amt als Beisitzerin ab

Bei der Hauptversammlung des Heimatvereins Neuhausen ist Sonja Rudischhauser als Beisitzerin verabschiedet worden. Rudischhauser war acht Jahre als Beisitzerin tätig.

Für das freigewordene Amt wurde in Abwesenheit Günther Reichle zum Beisitzer gewählt. Die Vorsitzende Sibylle Schaz und Kassierer Dieter Manz wurden in ihren Ämtern bestätigt. Schaz ging auf die Arbeit und die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres ein. Die Mitgliederzahl wuchs um zwei Mitglieder auf 145 Mitglieder an. Die Herbstwanderung, die zwei Lichtstuben und der „Zoogarten für Kinder“ bildeten die Schwerpunkte des Heimatvereins, der mit einer geplanten Homepage mehr Aufmerksamkeit bei den Bürgern erlangen möchte.

Die Nachwuchsgewinnung sei für einen Verein, der keine sportlichen oder musikalischen Angebote präsentieren könne, unentbehrlich. Die Mitglieder agierten im abgelaufenen Jahr allerdings nicht im Verborgenen: Die Erarbeitung und Herausgabe des Heimatbriefes bildet seit Jahren den Schwerpunkt der Vereinsarbeit. Ganz nebenher lief die Archivierung, das Sichten von Fotos, Büchern und Schriftstücken durch das Ehrenmitglied Hans-Georg Stritzel mit seinen Helfern. Mittlerweile hat Stritzel 39 Ordner mit weit mehr als 8000 Fotos archiviert, in Kleinarbeit erkennungsmäßig aufgearbeitet und für die Nachwelt konserviert.

Schaz gab noch die Herbstwanderung am 14. Oktober und die nächste Lichtstube am 16. November 2018 bekannt. Eine Ausstellung zum „Tag der Städtebauförderung“ am Samstag, 5. Mai, mit zeitgleicher Einweihung der neuen Dorfmitte werde derzeit vorbereitet und soll im Rathaus der Öffentlichkeit präsentiert werden.