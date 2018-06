So sieht das Spielgelände im Freilichtmuseum aus

Baumhäuser wie Eichhörnchenkobel, ein Wasserbereich mit Findlingen, ein Turm mit einer spiralförmige Rutsche drumherum – das sind nur drei Elemente, die es auf dem neuen Spielgelände des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck bald geben soll. Die Firma Kukuk soll es umsetzen, das Konzept überzeugte am Mittwoch den Kreisausschuss für Soziales und Verwaltung.

„Wir wollen das Thema der Kohlen-Verhüttung aufgreifen“, erklärte Robin Wagner, Geschäftsführer der Firma, im Ausschuss. Das soll sich zum Beispiel in einem Spielturm wiederfinden, der einem Kohlenmeiler nachempfunden ist. Die Außenwand besteht aus Holz, innen sollen die Kinder hochsteigen können, oben werden sie in rotes Licht wie das einer Glut getaucht. „Das wir so rot sein, irgendwann sieht man keine Farben mehr, sondern nur noch dieses Rot“, so Wagner. Das Beste kommt zum Schluss: Von oben gelangen die Kinder durch eine spiralförmige Rutsche rund um den Turm wieder nach unten.

Nicht alle Elemente sind so aufwändig: Ein Wasserbereich soll die Kinder einfach zum Planschen und Spielen einladen, meinte Wagner. „Der richtet sich an Kinder bis acht Jahr, die spielen einfach gern mit Wasser.“ Ein Hangelwald aus Seilen gehört ebenfalls zum Gelände wie ein Weidenversteck, eine Feuerstelle, Baumnester oder eine Stehwippe. „Diese Erfahrungen machen Kinder sonst selten, wenn die Eltern nicht gerade mit ihnen in den Wald gehen“, befand Wagner. Alle Elemente sollen sich dabei ins Gelände einfügen, bestehende Wege über Wurzeln oder eine Wiese genutzt werden.

Für Museumsleiterin Almut Grüner ist das Konzept „die eierlegende Wollmilchsau, die wir gesucht haben“. Auch den Museumsbeirat haben die Ideen der Firma Kukuk deutlich mehr überzeugt als die anderen beiden Angebote, die noch vorlagen. Zuvor hatten sich Kinder vom Vorschulalter bis zur siebten Klasse an der Ideenfindung beteiligt. Die Bauarbeiten sollen 2016 beginnen.

Zusage von Sponsoren

Problematisch ist nun noch die Finanzierung: Der Kreistag hat bereits 210000 Euro dafür genehmigt. Das Spielgelände, wie es jetzt geplant ist, kostet allerdings nochmal 105000 Euro mehr. „Die wollen wir über Sponsoren finanzieren“, sagte Grüner in der Sitzung. Eine Zusage gebe es bereits. Dennoch soll das Gelände in zwei Bauabschnitten und damit in abgespeckter Version entstehen. Der zweite Teil könne erst dann kommen, wenn er auch finanziert ist.

Joachim Löffler (CDU) regte an, einige Elemente der Bauabschnitte zu tauschen: „Die Wippen wären für Kinder sehr attraktiv, da wäre es schade, wenn sie doch nicht finanziert werden können.“ Willi Kamm (SPD) war dagegen zuversichtlich, mit dem Konzept Sponsoren zu finden: „Suchen Sie ruhig auch ungewöhnliche Allianzen“, gab er Grüner mit auf den Weg.