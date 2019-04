So geht es in sieben Schritten zum gebackenen Osterlamm

Eine leichte Zitronennote und der Duft von Vanille und frischer Butter erfüllen die Backstube der Bäckerei Wölki in Neuhausen. Die beiden Konditorenmeister, Tochter und Vater, Melanie und Johannes Wölki sind dabei, eine saisonale Leckerei zuzubereiten: Osterlämmer. Eine Tradition, die den Senior-Chef schon seit seiner Ausbildung vor fast 40 Jahren begleitet.

Melanie Wölki steht in der Backstube. Ein Schwung Osterlämmer ist fertig. Sie löst gekonnt die Klammern von den Formen und reiht die Backwaren zum Auskühlen auf einem Blech aneinander. Danach wird die Konditorin die Lämmer nehmen und mit Puderzucker „abstauben“, also mit Puderzucker bestäuben. Insgesamt sieben Schritte braucht es, bis aus einzelnen Zutaten wie Eiern, Butter, Zucker und Mehl ein fertiges, verpacktes Osterlamm auf dem Tisch steht, überschlagen die beiden.

Zitrone und Vanille sorgen für einen feinen Geschmack

In der Bäckerei Wölki werden die Osterlämmer mit einer Wiener Masse zubereitet. In einem ersten Schritt werden Eier und Zucker mit der Rührmaschine warm und kalt geschlagen, schildert der Bäcker- und Konditormeister Johannes Wölki. „Mit Zitrone und Vanille wird die Eiermasse verfeinert“, sagt er. Parallel dazu werden Mehl und Weizenstärke gesiebt und Butter aufgelöst, also flüssig gemacht. Das Mehlgemisch und die Butter müssen dann vorsichtig unter die Eiermasse gehoben werden. „Diesen Vorgang nennt man melieren“, erläutert der Fachmann. Wölki betont, dass es wichtig sei, das Mehlgemisch und die Butter vorsichtig unterzuheben. So wird der Biskuit später locker und feinporig. „Man darf die Masse nicht kaputt rühren.“

Neben Osterlämmern backen Melanie und Johannes Wölki auch andere saisonale Leckereien. (Foto: Linda Seiss)

Kurz vor der Karwoche werden die ersten Osterlämmer in kleinen Mengen gebacken. „Je näher es an Ostern geht, desto mehr backen wir dann auch“, sagt Wölki-Senior. Im Familienbetrieb versuche man, die Produktion so zu steuern, dass neben den Bestellungen auch immer Lämmer im Laden zu haben sind, schildert er. „Wir backen jeden Tag frisch.“

Mit einem Spritzbeutel wird die Masse in die typische Lammform gegeben. Diese haben die Wölkis im Vorfeld mit Margarine eingefettet. Danach tauchten sie die Form in Mehl und klopften diese wieder ab.

Zwei Fehler gilt es zu vermeiden

Zwei Fehler gelte es beim Osterlämmchen Backen zu vermeiden. Zum einen sei dies eine zu hohe Backtemperatur, zählt Wölki auf. Er empfiehlt, die Osterlämmer bei 180 Grad zu backen. „Das hängt aber vom Ofen ab“, sagt er und ergänzt: „Die Backzeit beträgt etwa 25 bis 30 Minuten bei geöffnetem Zug, das heißt ohne Dampf.“ Außerdem sei wichtig, dass die Masse nicht überquillt, sagt er. Denn das führe nach dem Backen unter anderem dazu, dass das Lamm nicht stehen kann.

Für Wölki sind die Osterlämmer immer wieder etwas Besonderes. „Das ist einfach eine Tradition, die ich schon seit meiner Lehre kenne“, sagt er. Und das sei nun fast 40 Jahre her. „Der Chef meines Ausbildungsbetriebs in Alpirsbach hat jedes Jahr eine Osterausstellung gemacht“, erinnert er sich. „Ich kenne das aus jedem Betrieb, in dem ich war. Und ich bin sicher, das ist eine Geschichte, die es auch in 100 Jahren noch geben wird“, weist er auf den christlichen Hintergrund hin. „Aus Konditorensicht ist das ein Gebäck, das an die Geschichte Jesu erinnert, was beim Teighasen nicht der Fall ist. Das Osterlamm ist ein Gebäck mit symbolischem Wert“, weiß Wölki.

Ostern ist eine Zeit, in der es in der Bäckerei saisonale Leckereien gibt. (Foto: Linda Seiss)

Neben der richtigen Zubereitung kommt es auch auf die Qualität der Zutaten an. „Wir bemühen uns darum, auf die Kundenwünsche einzugehen und keine Null-acht-Fünfzehn-Produkte anzubieten“, betont Wölki. Die Chance, als Handwerksbetrieb zu überleben, liege unter anderem darin, Nischen zu finden. Wölki hat beispielsweise vier Frühstücksmobile, mit denen Firmen in den Mitarbeiterpausen beliefert werden.

Konditormeister verrät einen Geheimtipp

Nicht nur Tochter Melanie, sondern auch Sohn Thomas hat die Leidenschaft fürs Backen vom Vater übernommen. Vor sechs Jahren hat Bäckermeister Thomas Wölki den Familienbetrieb übernommen. „Ich bin froh, dass meine Familie genauso begeistert ist wie ich“, freut sich der Senior-Chef. Lehrlinge zu finden sei nicht einfach, erläutert er. „Wenn die Voraussetzungen passen, bilden wir auch gerne aus“, stellt Wölki klar.

Melanie Wölki kommt zurück in die Backstube. Sie hat die Osterlämmer eingepackt. Johannes Wölki hat im Laufe der Jahre viele Rezepte kennengelernt und ausprobiert. Er empfiehlt als weitere Variante einen Geheimtipp: „Richtig gut schmeckt es, wenn man das Lamm mit heißer Aprikosenmarmelade einpinselt und in Kokosflocken wälzt.“