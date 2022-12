Ski- und Snowboardschule beim SAV Neuhausen ob Eck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich Schnee! Ihre ersten Schwünge in der weißen Pracht konnten große und kleine Wintersportbegeisterte am Wochenende auf der Piste des Schwäbischen Albvereins am Skihang „Lange Halde“ machen. Mit Begeisterung haben vierzig Kinder am Skikurs und Snowboardkurs der Ski- und Snowboardschule des Schwäbischen Albvereins (SAV) teilgenommen. Skischulleiter Daniel Hensler bewältigte mit seinem Tross an 17 Skilehrerinnen und Skilehrern den Ansturm mit Bravour.

In Gruppen aufgeteilt, nahmen die Skilehrerinnen und Skilehrer mit Unterstützung der Pistenteufel Skifahrer und Snowboardfahrer in Empfang, um den Kindern und Jugendlichen die ersten Schritte auf den Skiern oder Brettern spielend beizubringen. Die Kleinsten, die zum ersten Mal auf Skiern standen, lernten in der „Piratenskiwelt mit Skivi und Snowbi“, sich richtig auf den Skiern zu bewegen. Doch ehe die kleinen Piraten die ersten Schritte auf den Brettern wagten, stand ein spielerisches Aufwärmen auf dem Programm.

Mit Spaß und Eifer reckten und streckten sich die kleinen Wintersportler. Auch bei manch einem Kind war das Einfühlungsvermögen der Skilehrer gefragt, um die Kleinen zu überzeugen, nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen.