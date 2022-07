Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ökumenische Singkreis Neuhausen feierte in der evangelischen Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck sein 30-jähriges Bestehen. Gemäß dem Motto: „Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja Singen macht munter und Singen macht Mut!“ gründete der Leiter und Dirigent, der evangelische Pfarrer und Religionslehrer Jürgen Schuster, 1992 mit acht bis zehn Frauen den Singkreis, wie er in der Bevölkerung abgekürzt bis heute bezeichnet wird. Zwei Frauen der ersten Stunde, Gertrud Ludwig und Helga Storz singen noch immer im Chor und wurden für ihre langjährige Treue zum Chor mit einer Rose beschenkt. Der Chor umfasst zurzeit circa 32 aktive Sängerinnen und Sänger.

Am Anfang fanden sich im Repertoire Taizé-Gesänge, ein- und zweistimmig, wieder. Der Chor singt bei Gottesdiensten, Gemeindefesten, Trauungen und Beerdigungen. Alle zwei Jahre gibt er ein Konzert zum Besten, in dem neben geistlichen Liedern auch ein weltliches Repertoire Platz findet, das moderne Pop- und Rock-Songs, Musicalsongs, Klassische Werke, Schlager und afrikanische Lieder umfasst. Nach und nach kamen auch einige Männer dazu, darunter Günther Reichle, der bis heute eine wichtige Stütze in der Männerstimme verkörpert. Das neueste Mitglied des Chores ist Mirko Leonhard, der den Chor beim Proben singen hörte und sich sagte: „Da muss ich mitmachen“!

Der Gottesdienst gestaltete sich fast wie ein kleines Konzert. Jürgen Schuster hatte neun Lieder aus dem reichhaltigen Lieder-Repertoire der letzten 30 Jahre ausgesucht. Der Singkreis begeisterte mit dem Auftritt nicht nur Bürgermeisterin Marina Jung, sondern auch viele ehemalige Sängerinnen und Sänger, die zum „Jubiläum“ angereist waren. Pfarrerin Stefanie Zerfaß las zwischen den Liedern Texte aus den Psalmen vor, Kerstin Heidtmann trug kurze Anmerkungen und Übersetzungen zu den englischen Songs bei. Musikalisch begleitet wurde der Chor von Albert Hagen (E-Piano), Alexandra Schuster (Cello) und dem Chorleiter Jürgen Schuster selbst (Gitarre).

Neben den Liedern „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, und „Das wünsch´ ich mir“ bildeten Halleluja (von Leonhard Cohen), My Lighthouse (von Rend Collektive), Tears in Heaven (von Eric Clapton) die Höhepunkte des kurzweiligen Gottesdienstes, respektive kleines Konzert. Zum Abschluss sangen sie „Siyahamba“.