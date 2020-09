Der Automobilzulieferer SHW Automotive hat in seinem Werk im Take-off-Gewerbepark in Neuhausen ob Eck eine neue digitalisierte Werkstatt für Auszubildende eröffnet. Vier Auszubildende begannen am 1. September ihre Ausbildung zum Mechatroniker.

Ausbildungsmeister Sebastian Urbic sagte, dass erstmals seit vier Jahren wieder Nachwuchskräfte ausgebildet werden. Nachdem die Ausbildung neu strukturiert wurde und die Digitalisierung am Ausbildungsplatz wieder im Werk in Neuhausen ob Eck Einzug gehalten hatte, sei es gerade in der heutigen schwierigen wirtschaftlichen Lage wichtig, die Ausbildung von jungen Nachwuchskräften voranzubringen und die Fachkräfte von morgen zu sichern. Mit digitaler Technik und modernsten Ausbildungsgeräten müsse man dem Mangel an Auszubildenden entgegenwirken.

Alexander Fritz von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sagte, dass die Firma mit einem Weitblick für die Nachwuchskräfte mit der neuen Ausbildungsstätte eine Investition für die Zukunft getätigt habe. Im Bereich der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg musste in diesem Ausbildungsjahr ein Minus von 9,9 Prozent der Ausbildungszahlen verzeichnet werden. Der Betriebsratsvorsitzende Isni Aliji dankte dem SHW-Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Plasser sowie dem kaufmännischen Leiter Michael Steppuhn für die räumlichen und finanziellen Mittel. Mit dem Ausbildungszentrum werde eine neue Ära „Ausbildung und Digitalisierung 4.0“ eingeläutet.