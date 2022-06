Seniorentheater im Freilichtmuseum

Bereits im letzten Jahr hat sich die Seniorentheatergruppe „Theater freilich!“ gegründet und mit viel Freude Theater gespielt. Das selbst erarbeitete Stück „So war’s doch“ war ein großer Erfolg, sodass in diesem Jahr eine aufgestockte Neuauflage erfolgt: Am Samstag, 2. Juli, um 16 Uhr und Sonntag, 3. Juli, um 16 Uhr. Gemeinsam mit der Theaterpädagogin Lilo Braun und Regieassistentin Diane Kopp wurde das etwa einstündige Stück gänzlich selbstständig entwickelt und einstudiert.

Das Stück befasst sich mit verschiedenen Lebensaspekten der Vergangenheit, vom eigenen Platz in der Gesellschaft, verpasste Chancen, Liebe und Trauer, aber auch ganz alltäglichen Dingen wie Geschwätz im Dorf und das Schaffen in der Landwirtschaft. In verschiedenen kleinen Szenen über einen Teil des Geländes verteilt, werden Schlaglichter auf „das Leben früher“ gelegt. So wie es war oder vielleicht hätte sein können, mal komisch, mal überraschend oder zum Nachdenken anregend.

Zu entrichten ist lediglich der Museumseintritt, die Teilnahme an der Aufführung ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter https://shop.freilichtmuseum-neuhausen.de oder 07461 926 3200 ist aufgrund begrenzter Kapazitäten erforderlich. Das Theaterstück wird im Museumsdorf in Neuhausen ob Eck im Freien aufgeführt. Bei schlechter Witterung muss es daher leider entfallen.