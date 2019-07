Die Heuernte hat beim Obst- und Gartenbauverein Neuhausen ob Eck begonnen. Ein seltenes Bild bietet sich derzeit auf dem Vereinsgelände „Alpenblick“. Mehrere „Heu-Heinzen“ hat der Vorsitzende Alfred Schaz mit frisch gemähtem Gras bestückt. Waren solche „Heinzen“ früher in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft gang und gäbe, wissen heute viele nicht mehr was „Heinzen“ sind, sagte Schaz und hing das gemähte Gras an den Holzgestellen auf. Dadurch behalte das Heu seine gute Qualität über viele Wochen, denn der Regen tropfe an der äußeren Schicht ab, so Schaz. Deshalb sei es für ihn auch eine Herzensangelegenheit, der jüngeren Generation Dinge von früher näherzubringen.