Schwelgen in Erinnerungen: Warum Bürgermeister und Landrat auf dem Southside Flunkyball spielten

Für Hans-Jürgen Osswald ist die Veranstaltungsbranche keine Unbekannte. Wenn er im kommenden Jahr dann erstmals nach 16 Jahren nicht mehr als Neuhausens Bürgermeister zum Southside geht, dann „wird es doppelt interessant. Dann treffen zwei meiner Vergangenheiten auf mich“, sagt er. Denn: „Ich war elf Jahre stellvertretender Geschäftsführer der Stadthalle und Messe Balingen. Das heißt, ich habe verantwortlich das Open Air in Balingen betreut. Gleichzeitig war ich mehrere Jahre freier Mitarbeiter beim damaligen Südwestfunk und habe mehrere Veranstaltungen und Festivals betreut. Und ich hatte über mehrere Jahre im Nebenerwerb eine eigene kleine Veranstaltungsfirma, mit der ich auch bei großen Festivals mitgearbeitet habe. Ich war beispielsweise über ein Jahrzehnt beim damals größten Independent-Festival Deutschlands, beim Bizarre-Festival“, blickt er zurück. Zudem war er, so Osswald, drei Jahre lang Ausbilder und Prüfer für den Ausbildungsberuf Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Denn bis Mitte der 90-er-Jahre gab es noch keine Ausbildungen für diese großen Veranstaltungen. Vor etwa 25 Jahren seien die Berufsbilder Fachkraft, Meister und Ingenieur für Veranstaltungstechnik eingeführt worden. Wegen seiner Erfahrungen in der Branche sei er für den ersten Jahrgang von der IHK als Ausbilder anerkannt worden, erinnert er sich.