Schwäbischer Albverein Neuhausen ob Eck organisiert sich neu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der gut besuchten Hauptversammlung der Ortsgruppe Neuhausen ob Eck des Schwäbischen Albvereins (SAV) in der Homburghalle stand die Neuorganisation des SAV im Vordergrund. Der Vorsitzende Matthias Ries stellte die Eckpunkte der Neuorganisation vor und führte aus, dass es neben einer zweitägigen Klausurtagung zu diesem Thema auch mehrere Sitzungen der verschiedensten Arbeitsgruppen zur Umstrukturierung des SAV gab. Der Ausschuss des SAV erhielt anschließend von der Generalversammlung den einstimmigen Auftrag, an der Neuorganisation des SAV weiterzuarbeiten und diese dann in der nächsten Generalversammlung zu beschließen.

In den darauffolgenden Berichten der vierzehn Abteilungen und Sparten, welche sich auf den Zeitraum März 2021 bis März 2022 erstreckten, war erkennbar, dass einige Veranstaltungen und Aktionen wegen der Corona-Pandemie entweder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten oder gänzlich ins Wasser fielen.

Melanie Stritzel zeigte die Mitgliederentwicklung auf. Die Mitgliederzahl sank von März 2021 bis März 2022 um neun Mitglieder auf 598 Mitglieder. Stritzel führte jedoch weiter aus, dass die Mitgliederzahl aktuell auf 630 gestiegen ist.

Kassierer Hermann Luz konnte eine noch gut gefüllte Vereinskasse vorweisen.

Erster Bürgermeisterstellvertreter Markus Seeh bedankte sich beim SAV für das große Engagement in der Gemeinde recht herzlich. Seeh hob hervor, dass der SAV in der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen durchgeführt hat und so den Bürgern der Gesamtgemeinde trotz Pandemie und dem damit verbundenen organisatorischen Mehraufwand eine Freizeitgestaltung coronakonform ermöglichte.

Bei den Wahlen wurde Peter Tuschy als Hüttenwart und Markus Seeh als Skiabteilungsleiter einstimmig bestätigt. Rebecca Osswald wurde ebenfalls einstimmig als Beisitzerin in den Ausschuss gewählt. Der erste stellvertretende Vorsitzende Fritz Hensler trat nicht mehr zur Wahl an und wurde unter großem Applaus für sein langjähriges und erfolgreiches Wirken verabschiedet. Dieser Posten konnte nicht besetzt werden.