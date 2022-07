Schützenverein Worndorf findet keinen ersten Vorsitzenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahresversammlung des Schützenvereins Worndorf im Schützenhaus konnte kein Nachfolger für Joachim Hoffmann zum ersten Vorsitzenden gefunden werden. Trotz zahlreicher Appelle der Vorstandschaft fand sich niemand bereit, das Amt zu übernehmen. Der Stellvertreter Walter Hoffmann wird in Personalunion mit Jugendleiter Kurt Reischmann das Amt kommissarisch ausüben. Walter Hoffmann zeichnete ein düsteres Bild für die Zukunft des Schützenvereins auf. Von 74 Mitgliedern waren gerade einmal 15 Mitglieder zur Versammlung erschienen. Der Verein kann keine Einnahmen aus Veranstaltungen regenerieren, aber die Ausgaben für das Schützenhaus wie Wasser, Strom, Heizung blieben dennoch und hatten sich deutlich erhöht. Die Rücklagen schwinden von Jahr zu Jahr und werden wohl in den kommenden drei bis fünf Jahren wohl aufgebraucht sein. Der Nachwuchs sei komplett verloren gegangen, so dass eine Veranstaltung ohne Personal nicht zu stemmen sei. Kassenwart Ralf Hoffmann berichtete in seinem Kassenbericht von Ausgaben für die Unterhaltung des Schießstandes und des Schützenhauses der letzten zwei Jahre im mittleren vierstelligen Bereich, aber keine Einnahmen aus Veranstaltungen.

Nicht ganz so pessimistisch sah Bürgermeisterin Marina Jung, die die Entlastung und die Wahl des Stellvertreters vornahm, die Zukunft des Vereins. Corona hat die Geselligkeit und das Miteinander negativ verändert, was die Nachwuchsgewinnung erschwerte. „Nicht aufgeben, es kommen auch wieder bessere Zeiten“, ermunterte die Rathauschefin die Schützen. „Jedes Zahnrädle muss ineinandergreifen, damit das Uhrwerk funktioniere“, fügte Jung hinzu.

Bei den Wahlen wurde der zweite Vorsitzende Walter Hoffmann, Schriftführerin Friedel Zwengel, Kassenwart Ralf Hoffmann, Jugendleiter Kurt Reischmann, Schießleiter Gerold Reischmann und die Beisitzer Bernd Keller, Johannes Bogolowski, Detlef Seeger, Philipp Jäger und Axel Frey in ihren Ämtern bestätigt. Die Kassenprüfer Hubert Keller und Paul Möll wurden für zwei Jahre wiedergewählt.

Kreisschützenmeister Reinhard Müller konnte Herbert Ott für 50 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold des Deutschen Schützenbundes ans Revers heften. Herbert Ott erhielt aus den Reihen seiner Schützenkameraden neben der Urkunde und einer Erinnerungstafel einen Geschenkkorb. Reinhard Müller appellierte an den Verein, nicht aufzugeben und weiterzumachen.