Mit dem „Circus Casanietto“ vom TV Engen haben die Schüler der Homburgschule Zirkusluft geschnuppert. Der Förderverein „Die Hombies“ hatte durch sein finanzielles Engagement dieses einmalige Event erst möglich gemacht. Christiane Schlenker, die Übungsleiterin im Jugendturnen mit der B und C-Lizenz, hatte mit Andreas Hermann vom Jongliertreff „Drop am See“ in Überlingen, ein zweitägiges Programm auf die Beine gestellt. Die Schüler konnten je nach Neigung und Vorliebe aus Jonglage, Balance oder Akrobatik auswählen. Am ersten Tag wurde in der Homburghalle und der Schulsporthalle fleißig geübt, geprobt und Figuren einstudiert. Beim Rola Bola mit dem Balance Board, oder beim Diabolo wurde die Geschicklichkeit, aber auch der Gleichgewichtssinn und das Koordinationsvermögen geschult.

Bei der Menschenpyramide kam es neben der Gruppendynamik auf die gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung an. Mit Hula Hup oder mit dem Teller jonglieren, war gar nicht so leicht, wie es durch die Profis aussah. Doch dank der Unterstützung zahlreicher Mamas und einem Papa wurden die Schüler nach Fehlversuchen wieder motiviert, um nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Alle Schüler fieberten dem nächsten Tag entgegen. Denn vor einem großen Publikum, bestehend aus den Eltern, Omas und Opas sowie Verwandte und Geschwister, wurde die Homburghalle in eine Zirkusmanege verwandelt. Die Moderatoren Niklas Storz und Moritz Stritzel sorgten als Zirkusclowns für die notwendigen Informationen der einzelnen Auftritte. Mit viel Beifall wurden die Künstler aus der Manege verabschiedet. „Es war eine Bereicherung für die Schule und für die Schüler, die Klassenzimmer in ein Zirkuswelt zu verwandeln“, sagte Rektorin Alexandra Maier-Lipp und dankte dem Lehrerkollegium und den Eltern für die Unterstützung.