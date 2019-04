Rund 300 Besucher sind beim Osterspaß in Neuhausen dabei

Im Freilichtmuseum Neuhausen ist am Ostermontag „Osterspaß im Museum“ geboten worden. An verschiedenen Stationen konnten kreative Osterbasteleien angefertigt, Brisilleneier gefärbt oder die Geschicklichkeit bei österlichen Wettkämpfen unter Beweis gestellt werden.

Eifrige und aufgeregte Kinderstimmen waren schon von weitem zu hören, denn Kinder bis zum Grundschulalter waren die Hauptzielgruppe an diesem Aktionstag. Angereist hauptsächlich aus Tuttlingen und den umliegenden Landkreisen, begleitet von Eltern und Großeltern, wurde das Museum zum Ausflugsziel für die ganze Familie. Mit scheinbar unerschöpflicher Energie wuselten die Kinder durch‘s ganze Museumsdorf, um bei möglichst vielen der Attraktionen dabei zu sein.

Besonderer Andrang herrschte unter anderem beim Backhäusle, an dem fleißige Mini-Bäcker ihre selbst geformten Teiglinge im Holzofen backen lassen konnten. 40 Kilogramm Hefeteig wurden für diese Aktion vorbereitet. Die Größenordnung der Eierwettläufe stand dieser Menge in nichts nach, wurden für die verschiedenen Wettläufe doch 1200 Eier vorab bunt gefärbt. Als seltene Besonderheit konnten unter fachkundiger Anleitung Brisilleneier gefärbt werden, was einiges an Geschick erforderte. Hierfür wurden die Eier, mit verschiedenen Naturmaterialien belegt, und mit Zeitungspapier eng umwickelt, in einem Sud aus Brasilholz gekocht. Ihren Namen hat diese Färbetechnik von der schwäbischen Bezeichnung des Brasilholzes = Brisill.

Die Teilnehmer der Osterrallye konnten eine ganz besondere und bleibende Erinnerung mit nach Hause nehmen. Bei ihnen wird demnächst eine bunte Blumenwiese aus Sämereien der Gärtnerei Dangel erblühen. Eine fruchtbare Belohnung für das Eiersuchen im Museumsdorf.

Auch abseits der Attraktionen bevölkerten zahlreiche Familien die Wiesen des weitläufigen Geländes und genossen den sommerlichen Tag beim Picknick, oder nutzten die einmalige Gelegenheit, den Osterhasen zu streicheln.

Rund 3000 Besucher

Die Museumsgäste wurden an diesem, mit gut 3000 Besuchern gut frequentierten Aktionstag, bestens durch die rund 50 Mitarbeiter betreut. Es war zu spüren, dass sämtliche Helfer mit Herz bei der Sache waren. Gut gelaunt und freundlich führten sie die Gäste durch das Geschehen. Im gesamten Dorf herrschte eine heimelige und familiäre Atmosphäre, die es leicht machte, sich willkommen zu fühlen. Gegen 17 Uhr fand der Osterspaß, um viele Ostereier und eine Erfahrung reicher, sein Ende: „Mit Speck fängt man Mäuse, aber im Museum bringt man die Ostereier damit zum Glänzen.“