Regencapes weg, Sonnenbrillen raus: So läuft der Sonntag beim Southside

Zwei Tage lang mussten die Southside-Besucher mit Regen und Matsch leben. Sie ließen sich die Stimmung davon zwar nicht vermiesen.

Doch erst seit Sonntagmittag zeigt das Southside, was es kann: Spätestens mit Beginn der Konzerte am frühen Nachmittag gab es an der Festivalstimmung absolut nichts mehr zu meckern.

Zwar trugen viele immer noch Gummistiefel - aber nur, weil die Wiesen immer noch Schlammpisten waren. Die Regencapes wurden am Sonntag von kurzen Klamotten und Sonnenbrillen abgelöst.

Fantastische Stimmung bei Frank Turner

Und das wirkte sich auch auf die Stimmung aus: Die Fans legten noch einen drauf, wenn es ums Singen, Tanzen und Feiern ging.

Das war besonders beim Set von Frank Turner & the Sleeping Souls zu spüren. Der Partyfolkrocker versprühte so viel gute Stimmung, dass sein Publikum fast ununterbrochen klatschte, mitsang und tanzte.

Einen Circle Pit nach dem anderen bildete die Menge, oft genug, weil Frank es so sehen wollte.

Und zum Schluss ließ er sich nicht nur von den Leuten crowdsurfend und dabei singend auf Händen tragen, sondern legte auch eine kleine Tanzeinlage im Publikum ein.

Frank war bereits zum sechsten Mal beim Southside dabei und traf dort auf viele textsichere Fans. Kein Wunder, dass er immer wieder kommt.

Unglaublich! So viele Menschen, die dieses Stück Sch... von einem Lied singen. 257ers über ihren Song "Holz"

Deutlich mehr Leute, völlig andere Musik und ähnlich gute Stimmung gab es direkt im Anschluss eine Bühne weiter bei 257ers. Sie sorgten für lautstarke Chöre bei "Holz", das über das Southside-Gelände tönte.

"Unglaublich! So viele Menschen, die dieses Stück Sch... von einem Lied singen", wunderten sie sich anschließend selbst.

Die Deutsch-Rapper zeigten nicht nur in ihren Texten, sondern auch zwischen ihren Stücken Humor mit schrillen Kostümen und musikalischen Einlagen wie "Lemon Tree", "Captain Jack" und "I will always love you" - und die Menge machte begeistert und oft genug amüsiert mit.

Abwechslung ist alles

Abwechslung ist das übergreifende Thema beim Southside. Und auch am Sonntag war die Bandbreite wieder groß: Von Idles mit Hardcore über Flogging Molly mit ihrem wilden, mitreißenden Irish-Folk-Punk., die auch schon Stammgäste in Neuhausen sind.

Und je später der Abend, desto schwieriger die Wahl - zum Beispiel zwischen Bloc Party und Me First and the Gimme Gimmes, Annenmaykantereit und Macklemore, Steve Aoki oder Descendents, bis dann am Ende Mumford & Sons als letzter Headliner auf der Green Stage stehen. S

ie haben nur auf der kleinsten Bühne Konkurrenz - von Flux Pavillon.