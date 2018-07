„Quint-Essenz“ empfehlen „oifach leabe“

In der Reihe „Mundartbühnen des Schwäbischen Albvereins“ hat das oberschwäbische Trio „Quint-Essenz“ in der Museumsgaststätte „Ochsen“ im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck gastiert. Heraus kam ein Abend mit schwäbischem Gesang und Humor.

Das Trio besteht aus dem Liedermacher Franz Wohlfahrt, seine Frau Stefany und deren Schwester Marita Bodon. „Lieber klei im ganz Großa, als im Großa ond Ganza klei“. Und im Großa und Ganza war es ein Abend der leisen Töne mit hintersinnigem Humor und schwäbischer Schlitzohrigkeit. Das Trio wollte nicht nur schwätze, damit g´schwätzt ischt, sie hatten auch etwas zu sagen. In selbst getexteten und quirligen Liedern wurde auf schwäbisch philosophiert und harmonisch musiziert. Untermauert wurde der kabarettistische Vortrag durch den vielseitigen Einsatz verschiedener Musikinstrumente wie Gitarre, Cello, Hackbrett, Mundorgel und Akkordeon. Stefany Wohlfahrt hat, seit sie Nordic Walking macht, einen ganz anderen „Drive“ und sieht die Welt mit anderen Augen. Marita brauchte eine Auszeit, Franz brauchte Ruhe und Abstand und Stefany suchte ihren Platz. „Es kommt so, wie es komme mag“. Und es kam so, wie es kommen musste.

In der Schwobapoesie hatte jeder Mensch einen Platz und einen Sinn, auch ein Granatensembel. Mit Texten, die zum Nachdenken anleiteten, aber auch mit Lebensweisheiten und tiefsinnigen Gedanken ließ das Trio die Ohren des Publikums spitzen und in Dialoge mit den drei singenden, musizierenden und sprechenden „Allroundern“ treten. „Lieber wär i´ jetzt still, aber des will ja neamrds höre“, meinte Franz Wohlfahrt und erntete dafür besonderen Beifall. Bei einer Eheversicherung bekäme der Betrogene nach dem ersten Seitensprung eine Psychosomatische Kur mit Kurschatten, wünschte sich Franz. Genau hinsehen, nicht wegschauen waren im Großa ond Ganza versteckte Botschaften, die das Trio „Quint-Essenz“ auch mal Jodelnd zum Besten gaben. Die Quintessenz lautete „Oifach leabe, des isch schee! Und oifach schee war auch der Auftritt. Der Fanclub breitete ein Transparent aus und gratulierte der Gruppe „Quint-Essenz“ zum fünften Geburtstag. Ein wunderschöner, kurzweiliger Abend ging zu Ende, so die Meinung des Publikums. (wr)